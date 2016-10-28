1. Конкурс «Семейные традиции» (далее - Конкурс) организован АО «Издательский дом «Три короны» (адрес - Россия, 198096, Санкт-Петербург, ул. Автовская, 2), издателем газеты Metro Санкт-Петербург (далее - Metro) совместно с ПАО "Петербургский мельничный комбинат",

2. Призы для победителей конкурса предоставляет ПАО "Петербургский мельничный комбинат", Адрес: 196240, Россия г. Санкт-Петербург, 4-й Предпортовый проезд, д. 5

3. Участие в Конкурсе подразумевает согласие с нижеприведенными Условиями и правилами.

К участию допускаются лица не моложе 18 лет, в противном случае требуется письменное согласие родителей или иных законных представителей. Конкурс объявляется только для лиц, постоянно проживающих на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Проведение настоящего Конкурса регулируется законодательством Российской Федерации.

2. Срок и порядок проведения Конкурса.

2.1 В Конкурсе принимают участие все фото присыланные на электронный адрес: family@metronews.ru с соблюдением следующих обязательных условий.

На фото обязательно должны присутствовать:

1. Готовое блюдо из муки «Предпортовая»

2. Пачка муки «ПРЕДПОРТОВАЯ»

3. Рецепт приготовления блюда (по желанию)

В теле письма необходимо указать контактные данные (Ф.И.О, контактный номер телефона и E-mail)

2.2 Даты проведения Конкурса: с 28 октября по 2 декабря 2016 года

Все присланные фото (см. п. 2.1) размещаются на сайте www.metronews.ru

Лучшие фото по мнению ПАО "Петербургский мельничный комбинат" публикуются в газете Metro: 3, 8, 10, 15, 18, 22, 24, 29 ноября.

Победитель конкурса будет опубликован в газете Metro 2 декабря 2016 г.

Фото принимаются до 12.00 час. 1 декабря 2016 г. включительно.

2.3 Организатор Конкурса не несет ответственности за какие-либо последствия неполучения заявки на участие (фотографии) вследствие ее потери или задержки вследствие сбоя работы провайдера телекоммуникационных услуг, прерванного или неверного сообщения и иных обстоятельств прекращенного или ненадлежащего функционирования веб-сообщения, а также недопуска заявки (фотографии) к участию в Конкурсе в связи с их неполучением, задержкой, повреждением, неполнотой или несоответствием условиям Конкурса и применимого законодательства.

2.4 Отправляя фото на эл.почту газеты Metro, а также предоставляя информацию о себе Участники Конкурса подтверждают свое согласие на сбор, хранение, использование, обработку и распространение данных и изображений для целей данного Конкурса (имя, фамилия, отчество, мобильный телефон, электронная почта), а также подтверждают что они ознакомлены с условиями и принимают настоящие правила

2.5 Отправляя снимки на эл.почту газеты Metro family@metronews.ru участники Конкурса отказываются от права исправлять изображения или вмешиваться в право Организатора Конкурса публиковать их изображения, а также подтверждают, что не будут оспаривать авторские и имущественные права на изображения, разрешают ретушировку, затемнение, искажение и изменение изображения, применение оптических иллюзий, использованных в композициях как преднамеренно, так и не преднамеренно в процессе подготовки к публикации окончательного варианта изображений.

3. Призовой фонд Конкурса

3.1 Авторы лучших рецептов, чьи фото будут опубликованы в газете Metro 3, 8, 10, 15, 18, 22, 24, 29 ноября 2016 г. получат набор продукции «Петербургского Мельничного Комбината».

Победитель Конкурса получит подарочный сертификат-впечатление «Мир для Двоих» от компании Эмпрана на сумму 5 950 руб. (Компания Эмпрана ООО «КОНСАЛТИНГ»

Адрес юридический: Российская Федерация, 190013, г. Санкт-Петербург, ул. Подольская , д4, литер А, помещение 4-Н)

3.2 Для получения приза победителю Конкурса необходимо предоставить копию своего паспорта (первую страницу паспорта с фотографией и паспортными данными и страницу с указанием адреса регистрации) и копию своего свидетельства ИНН.

3.3 Призы не подлежат замене, компенсации денежным платежом или передаче другим лицам. Призы передаются победителям лично в офисе в порядке, который будет согласован между сторонами.

3.4 Призы предоставленные ПАО "Петербургский мельничный комбинат" будут вручены в офисе АО «Издательский дом «Три короны» (адрес - Россия, 198096, Санкт-Петербург, ул. Автовская, 2), издателем газеты Metro Санкт-Петербург.