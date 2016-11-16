На Земле живет почти 7,5 миллиардов людей, порядка 4 тысяч народов, которые говорят на более чем 7 тысячах языков и очень по-разному воспринимают этот мир.

Грамотный письменный перевод не всегда можно назвать понятным. Поэтому переводчики используют такой прием, как адаптация — замена непривычного привычным и неизвестного известным. Получается, переводчик вполне может исказить замысел автора, нарушив аутентичность текста? Об этом рассказали в отделе переводов московского Центра развития бизнес-коммуникаций KGTC, где запустили услугу «Адаптация текстов».

Любой текст, будь то договор или сказка, имеет свою аудиторию и цель. Задача переводчика — сохранить их. Перевод договора должен быть понятным партнерам, сказки — ребенку. В зависимости от назначения текста переводчик выбирает — сохранить аутентичность или прибегнуть к адаптации.

К примеру, требуется юридический перевод договора. Заказчик просит максимально выгодно представить условия сделки партнерам. Качественный адаптированный перевод — и сделка в кармане. Если же требуется перевести договор для подписания сторон, то перевод должен точно повторять содержание оригинала и соответствовать ему по юридической силе. Необходим аутентичный перевод.

Из опыта KGTC: «Аутентичный перевод решения суда. Переводчик перевел „аrbitration сourt“ как „арбитражный суд“, хотя согласно контексту, следовало бы перевести „третейский суд“. Один небольшой переводческий промах — и смысл документа был искажен. Аутентичный перевод требует тщательного подбора исполнителя, свободно владеющего темой. Поэтому мы всегда руководствуемся правилом: договора — юристам, справки — медикам, отчеты — финансистам».

Чаще задача состоит в обратном — сделать адаптацию текста для конкретной группы людей. Маркетинговые материалы — для продвижения на новый рынок, романы — для постановки на сцене, научные работы становятся рассказами, а рекламные брошюры — основой для веб-сайтов.

Из опыта KGTC: «Адаптированный перевод презентации по авиационной тематике. Текст отправился к переводчику с техническим образованием и опытом в данной отрасли. Смысл передан, терминология — в полном порядке… Но вот посмотреть эту презентацию, не заметив откровенных стилистических „ляпов“, невозможно. А тем более — показывать ее партнерам. Несколько часов работы лингвиста полностью исправили ситуацию, и клиент остался доволен».