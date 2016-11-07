Новый номер детского журнала «Ёжик» будет пахнуть жасмином. Все благодаря специальной типографской краске, которая содержит «ароматные» микрогранулы. «Ёжик» стал первым в России детским журналом, изготовленным по технологии ароматической печати.

Уникальная технология нанесения запаха до сих пор не использовалась в детских журналах. При трении микрогранулы, которые содержатся в краске, постепенно раскрываются. Это значит, что аромат жасмина будет наполнять комнату вновь и вновь: достаточно потереть тот же участок через некоторое время. Такая типографская краска абсолютно безопасна из-за отсутствия в составе спирта, масел и прочих примесей.

Десятый номер «Ёжика» посвящен викингам. Здесь маленькие читатели найдут квесты, интересные логические задачки, стихи, пазлы, увлекательные детские сказки и большую игру-ходилку на центральном развороте.

Впервые «Ёжик» появился в продаже в феврале 2016 года, а ныне уже успел завоевать сердца маленьких читателей и их родителей. Добрый и познавательный, он создан российскими авторами и иллюстраторами для детей 5-8 лет. Выпускает журнал петербургское издательство ИД «Пресс-Курьер», печатается он в Финляндии. Купить издание можно в киосках печати по всей России. Рекомендованная стоимость номера составляет всего 29 рублей.

«Мы стараемся в каждом номере подготовить что-нибудь интересное. До этого вкладывали гигантскую раскраску, сейчас ароматизируем номер. Обещаю, что и дальше будем радовать сюрпризами маленьких читателей», — говорит главный редактор журнала «Ёжик» Мария Большакова.