На прошлой неделе при поддержке «МегаФона» впервые в России открылась культурно-образовательная площадка в стенах торгового центра — пространство Охта Lab.

На площади около тысячи квадратных метров в ТРЦ «Охта Молл» теперь находится филиал Центральной городской публичной библиотеки им. Маяковского, коворкинг, выставочная зона, кофейня и многофункциональный зал. Уже в день открытия Охта Lab, 27 августа, любой желающий мог записаться в библиотеку, получить единый читательский билет и взять книгу. На следующий день начал работу лекторий, где известный музыкальный критик и журналист, автор десятка книг Артемий Троицкий рассказал об истории популярной музыки с конца XIX по начало XXI века.

«МегаФон» выступает генеральным партнером проекта Охта Lab. К открытию оператор приготовил интересные активности для всех посетителей площадки: в зоне «МегаФона» гости делали яркие профессиональные снимки и тут же их распечатывали, играли в настольные «планшетные» игры и в интерактивной песочнице. В Охта Lab можно было встретить и того, кто с техникой на ты — МегаГуру, он помогал решить любые вопросы, связанные с мобильной связью, оборудованием и услугами.

Директор регионального отделения по Санкт-Петербургу и Ленинградской области компании «МегаФон» Владимир Бакалов отметил: «Город нуждается в таких объединяющих площадках, где, казалось бы, даже разные сферы по-настоящему рядом. Мы в “МегаФоне” всегда выступаем за развитие — и технологическое, и интеллектуальное, поддерживаем проекты, которые вызывают у людей интерес к знаниям и к общению. Кроме того, с появлением Охта Lab сам Петербург станет еще более привлекательным для жителей и туристов».

Екатерина Тимофеева, директор ТРЦ «Охта Молл», рассказала подробнее о новом проекте: «Мы искали новый подход и идею, которая сделает “Охта Молл” точкой пересечения интересов сотен тысяч петербуржцев. Мы поняли, что таким медиатором публики станет сочетание традиционного шопинга в торговом центре и проектов из сферы культуры и искусства. Так появилась идея создания Охта Lab — первого культурно-образовательного пространства в стенах торгового центра в России. Представленный формат уже до открытия ТРЦ вызвал высокий интерес петербургского сообщества. Мы гордимся афишей Охта Lab на 2016 год и составом приглашенных спикеров. Уверены, что “Охта Молл” станет новой точкой притяжения на карте Санкт-Петербурга».