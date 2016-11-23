Современная сеть интернет — это огромный объем различного рода информации. Обычному пользователю бывает непросто разобраться в этом обширном информационном поле. Чтобы помочь своему клиенту и облегчить процесс поиска нужного товара, команда популярного интернет-магазина Keramogranit разработала новый проект сайта.

Преимущества новой версии сайта

Основной задачей, которую ставили перед собой разработчики во время создания портала, стало максимальное упрощение процедуры поиска по сайту. Чтобы угодить своему клиенту, веб-мастера обновили графику и наполнили ресурс большим количеством новой полезной и интересной информации.

Стоит отметить, что инновационный интернет-продукт приобрел динамическое меню, отличающееся высоким быстродействием. Данная функция позволит посетителю практически моментально перейти на любую страницу интернет-магазина. Такое нововведение сделало просмотр сайта намного комфортнее, при этом скорость ознакомления с ассортиментом продукции существенно увеличилась.

Также на суд пользователя представлена удобная навигация и новая система фильтрации информации. Примененный фильтр позволяет осуществить сортировку керамической плитки, мозаики и керамогранита по самым различным признакам (рисунку, цвету, составу коллекции, стилистики исполнения, типу продукции и т.д.). Предложенная форма поиска позволяет за минимальное время найти необходимый тип товара по конкретному запросу.

Новый веб-дизайн

Веб-дизайн данного проекта также заслуживает внимания. Квалифицированные специалисты создали стильную домашнюю страницу. Посредством слайдера был сформирован акцент на важных для посетителя информационных моментах. Таким образом, клиент, входящий на сайт, может свободно ознакомиться с новыми коллекциями предлагаемой продукции, узнать новости о достижениях, произошедших в сфере производства керамической плитки, а также получить информацию о проходящих или планируемых выставках от ведущих производителей облицовочной продукции.

Для улучшения восприятия информации, получаемой с экрана, в рамках нового проекта был изменен формат текста и подобран оптимальный шрифт. Все изменения, внедренные на сайте http://www.keramogranit.ru/, были сделаны для удобства посетителей, поэтому разработчики надеются, что их клиенты по достоинству оценят их плодотворную работу.