С 1 октября держатели карт «Аэрофлот Бонус» и платежных карт с активной опцией накопления миль в «Аэрофлоте» смогут за каждые 40 рублей, потраченные в косметологии Telo’s Beauty на Шаболовской, переводить в одну милю полета. Это стало возможно в рамках совместной акции, запущенной косметологической клиникой с ведущей российской авиакомпанией.

Потратить бонусы «Аэрофлота» можно не только на перелеты: ими можно расплатиться при бронировании отелей и автомобилей, использовать в партнерских проектах авиаперевозчика, а также можно потратить непосредственно в «Telo's Beauty».

Если расчетная карта не включена в бонусную программу «Аэрофлота», но человек является держателем карты «Аэрофлот Бонус», то при обращении в клинику необходимо сообщить ее номер администратору. С этого момента каждое посещение центра эстетической косметологии и стоматологии будет приближать клиента к путешествию.

Справка:

Клиника косметологии «Telo's Beauty» предлагает самые передовые технологии и методики омоложения. Среди ее услуг:

- мезотерапия;

- плазмолифтинг;

- биоревитализация;

- нитевая подтяжка лица;

- лазерное омоложение с применением аппаратов последнего поколения;

- другие современные методики эстетической медицины.

Помимо омолаживающих процедур клиника предлагает лечение в таких направлениях, как трихология, флебология, стоматология, дерматология, диетология. В «Telo's Beauty» работают врачи высокой квалификации — отличные косметологи, физиотерапевты, профессиональные массажисты, остеопаты и другие специалисты экстра-класса.

Высочайший уровень услуг и сервиса, широкий перечень направлений деятельности — веские поводы стать клиентом центра эстетической медицины «Телос Бьюти». А возможность накопить мили по программе «Аэрофлот Бонус» сделает посещение центра вдвойне приятным и полезным.

Подробнее узнать об услугах клиники и условиях партнерской программы можно на официальном сайте клиники косметологии Telo’s Beauty.

Контакты:

Москва, ул. Донская, 32 (ст. м. «Шаболовская»)

Шмитовский проезд, 16, стр. 2 (ст. м. «Улица 1905 года»)

+7 (495) 135-48-60

+7 (495) 135-41-70