В Москве заработал новый салон красоты Life Style. Он расположен в Милютинском переулке. В перечень предоставляемых салоном услуг входят уход за волосами, маникюр, педикюр.

Теперь москвичам доступны услуги по уходу за волосами, маникюр, педикюр в двух салонах: ул. Зорге, 30 и Милютинский пер., 19/4С5 (3 этаж).

Индустрия красоты развивается столь же стремительно, как и другие сферы жизни. Появляются новые техники по уходу за волосами и телом, совершенствуются инструменты и препараты, разрабатываются прически, развивается ногтевой дизайн и многое другое.

Новый салон красоты Life Style, который открылся в центре Москвы в Милютинском переулке, оказывает полный спектр парикмахерских услуг, предлагает ногтевой сервис и массаж. В женском, мужском и детском залах бьюти-студии работают мастера высочайшей квалификации.

Женский зал

Не секрет, что от прически во многом зависит образ, который хочет создать женщина. Стилисты Life Style знают, как стрижка или укладка подчеркнут стиль женщины. Женский зал салона красоты предлагает различные виды стрижек, укладки, завивки волос в полном соответствии с последними мировыми трендами. Специалисты студии выполняют:

— колорирование;

— мелирование;

— наращивание;

— окрашивание волос;

— лечебные процедуры;

— маски для волос.

Комплекс услуг включает и технически сложные приемы — шатуш, брондирование, колорирование и омбре.

Мужской зал

Парикмахерские услуги мужского зала помимо стрижек, укладки, мелирования и окрашивания волос дополнены всем необходимым для ухода за бородой и усами. Здесь помогут избавиться от волос в носу и ушах, затонируют седину, удалят волосы на скулах.

Детский зал

Мастера детского зала не менее качественно, чем в залах для взрослых, выполнят стрижку, укладку, мелирование, завивку, заплетут косички — подготовят маленьких модниц и модников к торжеству в детском саду или школе.

Ногтевой сервис

Очередной бум во всем мире переживает сфера ногтевого сервиса. Ногтевой сервис в Life Style — это маникюр, педикюр, различные типы покрытия, услуги по наращиванию ногтей, СПА-процедуры. Для ухода за ногтями применяется самое современное оборудование и расходные материалы.

За годы работы в столичной сфере индустрии салон красоты Life Style прошел путь от простой парикмахерской до высококлассной бьюти-студии. О качестве обслуживания и уровне мастеров говорят многочисленные отзывы довольных клиентов.

Контакты:

Москва, пер. Милютинский, 19/4С5, 3 этаж

+7 (915) 037-02-12

Москва, ул. Зорге, 30

+7 (499) 943-41-01

+7 (985) 923-88-21