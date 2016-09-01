Мобильное приложение от компании LanguageCourse.net дополнено функционалом, которые позволит повторять изученный лексический материал во сне.

Недавние исследования в университете Цюриха показали, что пассивное обучение во сне на самом деле эффективно для запоминания лексики. Тем не менее, этот процесс во сне происходит иначе, чем предполагалось ранее. Поскольку сложность информации, которая может быть обработана во время сна, ограничена, обучение во сне является наиболее эффективным для запоминания ранее пройденной лексики, но не для изучения совершенно новых слов.

Во время сеанса обучения во сне воспоминания перемещаются из кратковременного хранения в префронтальную кору, где они затем архивируются для долговременной памяти. Недавние исследования показали, что во время так называемой фазы сна NREM (фаза сна с небыстрым движением глаз) ум не только воспринимает аудиовоспроизведение лексики, но также более эффективно сохраняет словарный запас в долговременной памяти по сравнению с состоянием бодрствования, тем самым помогая экономить множество часов.

Любой человек теперь может попробовать обучение во сне. Это просто и не требует затрат благодаря бесплатному мобильному приложению Vocabulary Trainer для iOS и Android. Приложение с более чем 10 миллионами пользователей предлагает наиболее часто используемые 5 000 слов на более чем 30 языках. Новаторская функция обучения во сне была разработана в соответствии с рекомендациями ведущих исследователей в этой области.

Фаза сна NREM наступает через 20-30 минут после засыпания и длится около 90 минут. За это время воспроизводится звуковой цикл из 60 недавно выученных слов. Анализ ЭЭГ в лаборатории сна показал, что это никоим образом не сказывается на качестве сна. Тем не менее, чувствительность к шуму во время сна сильно варьируется от человека к человеку. Тот, кто просыпается во время сеансов, должен уменьшить громкость. Особо чувствительные люди могут просыпаться даже при очень низкой громкости, в этом случае обучение во сне — не для них.

Каждая сессия обучения во сне помогает в текущих исследованиях, так как анонимные данные использования этой функции будут переданы исследователям из университета Цюриха, чтобы улучшить и углубить понимание процесса обучения во сне.

Обучение во сне в прессе и научных журналах:

http://www.languagecourse.net/sleeplearning_research_links

Ссылки для скачивания Vocabulary Trainer:

Android: https://play.google.com/store/apps/developer?hl=ru&id=Language+Course+S.L.

iOS: https://itunes.apple.com/ru/developer/language­course­s.l./id1001490842

Веб-версия: http://www.languagecourse.net/ru/

Для учителей & школ: http://www.languagecourse.net/ru/english-slovar.php

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LanguageCourse.net предоставляет мобильные и веб-услуги для облегчения процесса обучения языку. С 1999 года компания предлагает бесплатные онлайн-инструменты для обучения, успешно используемые 10 миллионами пользователей, и платформу бронирования, которая позволяет сравнить цены и студенческие отзывы о тысячах языковых программ по всему миру.

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Jeanne Le Bihan

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