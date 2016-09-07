Что приходит на ум при словах «европейский квартал»? Микрорайон, где на улицах, во дворах и на детских площадках чисто, зелено и уютно. Возможно такое у нас? Возможно. И нужно для этого не слишком много.

Ленстройтрест работает на рынке жилищного строительства уже 20 лет и активно ведёт собственные исследования в области организации жилой среды. В последние годы компания плотно занимается квартальной застройкой, вкладывая в проекты жилых кварталов накопленный опыт. И этим опытом мы готовы поделиться.

Чтобы был порядок

Например, чтобы поддерживать уют и порядок на детских и спортивных площадках, рядом с ними должны быть урны, скамейки и… ростомеры. Ну, или не ростомеры, а правила пользования размещенным на площадках оборудованием – в том числе, указаниями, на какой возраст, рост и вес пользователя оно рассчитано, чтобы избежать поломок.

И это не шутка, а вполне серьезный результат, полученный вполне серьезными европейскими учеными, и подтвержденный собственными исследованиями Ленстройтреста. Правила не панацея, однако их наличие снижает количество конфликтов – поскольку чаще всего нарушают правила не намеренно, а просто потому, что они не определены. А такие, казалось бы, несущественные детали, как размер урны и скамейка поблизости от площадки, помогают сделать прогулку с ребенком комфортной, а двор сохранить чистым.

Чтобы было зелено

Паркам, скверам, спортивным и игровым объектам для детей и взрослых уделяется большое внимание в каждом проекте Ленстройтреста. К тому же, все наши объекты, так или иначе, располагаются рядом с зелеными зонами.

Так, к жилому кварталу Янила Кантри примыкает Ковалевское лесничество, жители первой очереди квартала уже ходят туда за грибами и ягодами. А в самом квартале спроектирован парк площадью 7 га.

Отбирая растения для парка Янила Кантри, мы изучали ассортимент не только городских и областных питомников, но и рассматривали варианты из Новгородской, Псковской и Вологодской областей. Породы растений подбирались с учетом периодов цветения и особенностей петербургского климата: высокой влажности и не слишком мягкой зимы. В качестве примера можно привести барбарис Тунберга, спирею японскую, некоторые виды кленов, каштанов и ив, хвойные деревья.

Чтобы было тихо

Разместить детские площадки или спроектировать парк или сквер – это не просто поставить игровые комплексы в более или менее подходящем месте или высадить сотню деревьев, даже подобранных в соответствии с климатическими условиями.

Об этом мало кто задумывается, но озелененные зоны в жилом комплексе должны быть частью цельной, проработанной системы. Важно понимать, для кого именно предназначен этот парк, и четко разграничивать его зоны – к примеру, зону для выгула собак и велодорожки. Важно разместить посадки таким образом, чтобы не появился в квартале центр притяжения для хулиганов и источник головной боли для местных правоохранителей.

Исследования Ленстройтреста подтвердили, что выводы ведущих зарубежных урбанистов в области безопасности жилых кварталов верны и для российских реалий. В идеале улицы и районы сами регулируют безопасность своих жителей, и помогает этому продуманный подбор элементов «встроенной» безопасности. Термин «встроенная безопасность» Ленстройтрест ввел для обозначения принципов распределения зон уличной активности, которые должны быть предусмотрены еще на этапе проектирования или реновации кварталов.

Чтобы так было всегда

Из всего этого и складывается комфортная среда обитания, в которой найдется занятие и для детей, и для взрослых.

И все же даже самую продуманную инфраструктуру еще не раз понадобится корректировать. Жилой квартал – это живой, развивающийся организм, и только активность использования жителями того или иного оборудования, частота посещения магазина или кафе покажут, насколько они востребованы здесь и сейчас.

Для этого необходимо работать в контакте с управляющей компанией, представители которой находятся на объекте и владеют информацией о том, что удобно для жителей, а что – нет, что нравится взрослым и детям и чего очевидно не хватает.

Опыт Ленстройтреста в области жилищного строительства обобщен и сформулирован в виде градостроительной философии ЖИВИ, суть которой – в уважении к потребностям людей. Этот подход уже не единожды был отмечен на разного уровня конкурсах, а в августе этого года – еще и призом от ЛенОблСоюзСтроя «Самому клиентоориентированному застройщику».

Поэтому даже если в Европе так не всегда и не везде – у нас будет так.

О градостроительных стандартах Ленстройтреста и о том, как они воплощаются в жизнь, вам с удовольствием расскажут наши специалисты. Звоните: (812) 6543210



Застройщик ООО «ЛСТ-Девелопмент»

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