Необходимо 408 880 рублей на первый взнос и вы обладатель однокомнатной квартиры в десяти минутах у метро. Ежемесячный платеж за квартиру составит 18 487 р в течение 15 лет. Это средняя стоимость оплаты аренды однушки в Санкт-Петербурге. А решившись на покупку, вы будете платить за свое имущество, которое к тому же повышается в стоимости год от года. Проверенная и надежная инвестиция в собственное будущее. Оцените сами, новый кирпично-монолитный дом, просторная комната правильной формы, кухня почти 9 метров и большая застекленная лоджия, которую можно оборудовать под зону отдыха. Все окна квартиры выходят на речку Охта и зеленый массив, подобный вид из окна трудно представить в городе, где чаще всего взгляд радуют только соседские квартиры. И при этом дом находится всего в десяти минутах ходьбы от метро. Похоже на сказку? Это реальность, если вы покупаете квартиру в жилом квартале «Муринский посад» от группы компаний «ЦДС». В ноябре при сто процентной оплате, а ипотека считается таковой, видовую однокомнатную квартиру метражом 34, 73 кв.м. можно приобрести за 2 044 400 рублей. В эту стоимость входит полная чистовая отделка квартиры и остекление лоджии. Дом построен более чем на пятьдесят процентов и планируется к сдаче в конце 2017г. Представьте, что уже через год вы можете просто завезти мебель в свою новую квартиру и начать новую жизнь.

Кроме этого в ноябре можно купить паркинг со скидкой 40%. Но если на паркинг денег не хватает, то о нем можно не беспокоиться, потому что «Муринский посад» возводится по самым современным требованиям, предъявляемым к организации придомового пространства. Здесь учтены ошибки прошлых лет и продуманы места для вместительных парковок, детских и спортивных площадок. Помимо жилых домов в квартале построят два детских сада и школу со стадионом.

Жилой комплекс «Муринский посад» расположен в 10 минутах пешком от метро «Девяткино», одноименной ж/д станции и поблизости от развязки КАД. Для вас открыты все направления: и в центр на метро 15 мин, и по «кольцу» в любой район города, и за город на популярные северные курорты, где с пользой можно провести выходные на открытом воздухе.

Концепция строительства этого жилого комплекса - «БК-Стандарт. Базовый комфорт» - включает в себя около 20 опций характерных для жилья комфорт-класса. При этом стоимость квартиры в «Муринском посаде» остается доступной. Хорошее соотношение цены и качества оценили многие, жилой комплекс входит в лидеры продаж среди объектов ГК «ЦДС». Успейте воспользоваться предложением, пока действуют скидки и госсубсидии на ипотеку.

Застройщик ООО «ИнвестКапитал». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.cds.spb.ru Рассрочку предоставляет ООО «ИнвестКапитал»

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*Расчет произведен на 15 лет, по программе с государственной поддержкой, единая ставка на весь срок кредитования – 10,90%, первоначальный взнос – не менее 20% от стоимости объекта; валюта – рубли РФ; максимально возможный срок кредитования – до 360 месяцев; максимальная сумма - до 8 000 000 рублей для объектов, расположенных на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл., ставка действительна при оформлении заемщиком договора комплексного ипотечного страхования (личное страхование, страхование объекта после завершения строительства). В случае отказа клиента – ипотека по программе государственного субсидирования невозможна. Кредит будет оформлен по стандартным программам Банка.