В рамках события SMXL («Поиск и Маркетинг Социальных Медиа») в миланском MiCO проходит международная конференция по цифровому маркетингу. Одним из участников мероприятия стал Джулио Гарджулло, который работает в сфере цифрового маркетинга уже более 15 лет. Россия и Италия представят два доклада: один будет посвящен российскому SEO, а другой — маркетингу социальных медиа в России.

С 7 по 9 ноября текущего года в Миланском MiCO проходит одно из самых важных событий в цифровом маркетинге — конференция SMXL («Поиск и Маркетинг Социальных Медиа») + Экспо, которая войдет в SMXL в качестве трехдневного события, богатого новыми встречами.

Джулио Гарджулло расскажет о последних новинках, инструментах и методах для выхода на российский рынок онлайн. Он представит два выступления: «Маркетинг социальных медиа в России» и «Международные SEO».

«Для меня большая честь быть докладчиком в двух таких важных секциях конференции, поскольку я смогу поделиться своим богатым опытом и знаниями, ценной информацией и профессиональными инструментами», — прокомментировал свое участие в мероприятии Джулио Гарджулло.

В конференции примут участие Массимо Бурджио, Санта Ахилле и Джанпаоло Лоруссо. Одним из международных медиапартнеров этого мероприятия станет State of Digital e Search Engine Journal (журнал «Состояние цифровых электронных поисковых систем»).

Среди веб-знаменитостей: Авинаш Каушик — проповедник цифрового маркетинга Google, Адам Сингер — аналитический адвокат в Google и создатель The Future Buzz. 7 ноября планируются официальное открытие мероприятия и проведение презентации цифрового маркетинга Bootcamp.

Джулио Гарджулло является экспертом по веб-маркетингу и работает более десяти лет в Италии и в России. Он специализируется на маркетинге роскоши, пишет статьи для различных журналов по вопросам коммуникации и онлайн-маркетинга, часто выступает в роли докладчика и преподавателя по международному веб-маркетингу на различных конференциях и событиях.

http://giuliogargiullo.ru/