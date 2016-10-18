Застройка больших городов происходит пятнами. Развитие новых локаций ведется поэтапно: сначала в новом районе появляется жилье, и только потом девелоперы приступают к созданию инфраструктурных объектов. В Петербурге по такому пути развиваются пригороды – Мурино, Кудрово, а также ряд городских территорий. К примеру, массово жилые комплексы возводятся у метро “Парнас”. С одной стороны, это создает полноценный жилой район из новостроек, где формируется, хотя и очень медленно, жилая среда со своей инфраструктурой. С другой стороны, реализация целого ряда крупных проектов на ограниченной территории приводит к излишней нагрузке на инфраструктуру. С этими проблемами столкнулся упомянутый район Мурино возле станции метро “Девяткино”. Тысячи новых квартир оказываются необеспеченными школами, детскими садами, медицинскими учреждениями. Трудности возникают и с транспортной доступностью. Имеющиеся магистрали не рассчитаны на резко возросший поток автотранспорта, как личного, так и общественного. Это приводит к массовому оттоку жильцов, которые стремятся перепродать купленные квартиры и переехать в черту города.

Как отмечают эксперты рынка жилья, наиболее оптимальным вариантом для приобретения квартиры в новостройке являются районы с уже выстроенной инфраструктурой. Покупка квадратных метров в таких местах означает, что человек въезжает в новое жилье и сразу имеет возможность пользоваться всеми благами развитого района – социальными учреждениями и торговыми и развлекательными комплексами, транспортной и дорожной сетью.

Еще один фактор, который может повлиять на выбор будущих новоселов места для переезда, касается наличия массовых строек в уже сложившихся районах. Если по соседству с вашим жилым комплексом строится еще несколько таких же домов, то нагрузка на существующую инфраструктуру по завершению строительства все равно резко возрастет. Кроме того, на протяжении довольно длительного времени придется жить фактически на стройке со всеми вытекающими проблемами: шумом и пылью.

Обжитых уголков Петербурга, где возводятся новые жилые комплексы, не так много. К примеру, на севере города, на проспекте Просвещения Компания Л1, один из ведущих застройщиков Северо-Запада, возводит ЖК “Лондон Парк”. Кроме качественных характеристик проекта, который выделяется на строительном рынке Северной столицы, новоселов может привлечь тот факт, что в этом районе больше практически нет ни новостроек, ни места, где они могли бы возникнуть в будущем. “Лондон Парк” после завершения проекта превратится в архитектурную доминанту района. Новый высотный, в 23 этажа, комплекс с яркими фасадами и витражным остеклением окружен серой советской застройкой на 9-12 этажей.

Среди важнейших качественных характеристик ЖК “Лондон Парк” – отличная экологическая обстановка и обилие парков в непосредственной близости, исчерпывающая социальная инфраструктура, рациональные, тщательно продуманные планировочные решения, хорошая транспортная доступность с удобными выездами за город, а также наличие ряда эксклюзивных опций, которые свойственны клубным ЖК в Европе. К примеру, возможность эксклюзивного доступа жильцов в ТРК «Лондон Парк» и современный физкультурно-оздоровительный комплекс непосредственно с территории жилого комплекса. Весь периметр «Лондон Парка» будет охраняемым. Это значит, что жильцам можно будет не бояться за детей, играющих во дворе, за машины, припаркованные в специальных парковочных зонах или в паркинге. Кроме того, проектом предусмотрено строительство детского сада и школы. Первая очередь «Лондон Парка» готовится к вводу в эксплуатацию уже в начале следующего года.

Приобретение квартир в ЖК «Лондон Парк» осуществляется посредством вступления в ЖСК «Гранит» и уплаты членских взносов. Проектная декларация на сайте www.l1-stroy.ru Подробности по телефону: 305-33-55