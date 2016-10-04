Молодые семьи в Петербурге очень часто сталкиваются с проблемами при покупке жилья. Это показал опрос, проведенный одним из крупных агентств недвижимости. Стесненные в финансовых средствах и пытающиеся по максимуму сбить цену на квадратные метры, они покупают небольшие квартиры за пределами КАД в так называемых “перспективных районах”, как сообщают им строительные компании. Затем, когда в семье появляются дети, оказывается, что новые районы слишком “перспективные”, поскольку детские сады и школы будут построены еще очень нескоро. А если они и появляются сразу, то на один-два сада приходятся по несколько тысяч жителей. Как рассказывают эксперты агентств недвижимости, проблема усугубилась в кризис, поскольку в заКАДье многие стройки затормозились из-за отсутствия у компаний достаточных финансовых средств.

Впрочем, по словам риэлторских ассоциаций Северной столицы, ситуация в сознании покупателей жилья постепенно меняется. Цена в 2015-16 годах, несмотря на очевидные проблемы в экономике, перестает быть важнейшим фактором выбора нового жилья. Будущие новоселы переходят от следования рекламным акциям к рациональному подбору места, где им предстоит жить. И здесь в игру включаются другие важные причины выбрать конкретный район города.

Для семей при покупке жилья на первый план выходит наличие достаточной социальной инфраструктуры. Сегодня, к примеру, жителям Девяткино приходится возить своих детей в детский сад или школу на Гражданку. Кроме неудобства это создает дополнительную нагрузку на инфраструктуру сложившегося района. Наличие в пешеходной доступности нескольких детских садов и школ - сегодня одно из стандартных требований среднестатистической петербургской семьи при покупке жилья. Второй важнейший фактор - наличие парков, скверов и банально зеленых дворов в непосредственной близости от дома. Третий - близость к станции метро. Среди не первостепенных, но тем не менее важных факторов, фигурирующих в опросе, называют торгово-развлекательную инфраструктуру.

Жилые комплексы, которые соответствуют всем перечисленным факторам, можно найти в спальных районах на севере и юге города. Компания Л1 предлагает несколько очень привлекательных вариантов, в которых социальная, экологическая и транспортная инфраструктура находится на высоком уровне. В частности, в Выборгском районе стоит присмотреться к ЖК “Лондон Парк”, который возводится на проспекте Просвещения и в начале следующего года будет введен в эксплуатацию. Комплекс имеет черты европейского клубного жилого комплекса с эксклюзивным доступом жильцов и находится в престижном и развитом районе с хорошей экологической обстановкой и исчерпывающей инфраструктурой, как транспортной, так и социальной. Кроме того, в рамках проекта предусмотрено создание собственных инфраструктурных объектов: ТРК, спортивного центра с двумя бассейнами, детского сада и школы. Здесь предлагается широкий ассортимент квартир, от студий до четырехкомнатных по оптимальным ценам для такого уровня комфорта.

На юге города отличным выбором будет ЖК “Звездный”, расположенный рядом с одноименной станцией метро и уже принимающий жильцов. Новостройка расположена в одном из самых зеленых уголков Московского района, имеет рациональные и тщательно продуманные планировки, а также отличную социальную инфраструктуру. Комплекс полностью сдан, поэтому заселиться в квартиру можно сразу после заключения договора.

Приобретение квартир в ЖК «Лондон Парк» осуществляется посредством вступления в ЖСК «Гранит» и уплаты членских взносов. Проектная декларация на сайте www.l1-stroy.ru Подробности по телефону: 305-33-55