По данным с сайта I-Gator.com, количество клиентов компании превысило 10 000 человек. Бурному росту компании в 2016 году способствовал выход на международную арену инвестиционных компаний и запуск онлайн-платформы для клиентов.

На сегодняшний день компания Invest Aggregator SDN BHD является одной из крупнейших интернет-площадок по работе с частными инвесторами и предоставлению услуг доверительного управления через всемирную сеть интернет посредством своей интернет-платформы на сайте I-Gator.com. Инвестиционная платформа получила многочисленные положительные отзывы от клиентов.

Начав свою работу в 2012 году под руководством генерального директора Дональда Гаррета, компания уже на протяжении четырех лет работает с выгодой для своих клиентов, постоянно совершенствуя технологии и стратегии управления финансами на различных инструментах.

За время работы благодаря профессионализму сотрудников и управляющих трейдеров компании были отработаны успешные методы на различных финансовых рынках, а также организация инвестирования капитала в стартап-проекты. Это позволило показать уверенно высокую доходность, которая обеспечивает выгодную работу с компанией для частных инвесторов.

Одним из преимуществ компании является работа с небольшими депозитами, что позволяет практически каждому начинающему инвестору присоединиться к команде профессионалов и самостоятельно опробовать все те преимущества, которые это дает на онлайн-платформе I-Gator.com.

Компания также использует страхование инвестиций через крупнейшую малайзийскую страховую компанию Allianz Malaysia Berhad, что даtт дополнительную гарантию всем инвесторам и защищает финансы от различных рисков.

Компания Invest Aggregator SDN BHD пришла на российский рынок инвестиций в 2016 году и продемонстрировала российским частным инвесторам профессионализм в своей работе. В планах компании на 2017 год —открытие представительств и расширение платежных инструментов для более гибкой и удобной работы с клиентами.