Компания «МегаФон» начала коммерческую эксплуатацию сети LTE Advanced в Калининграде. В ряде районов города, где уже внедрена новая технология, обладатели устройств с поддержкой технологии LTE Advanced могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 200 мегабит в секунду.

Янтарная столица стала одним из первых городов, где оператор запустил новую технологию: сейчас доступ к LTE Advanced, помимо Калининграда, есть в 24 городах России.

Потребность в супервысоких скоростях интернета в Калининграде особенно велика. Здесь число абонентов «МегаФона», активно пользующихся мобильным интернетом, выросло с 2013 года на 44%, интернет-трафик увеличился на 280%.

«На скоростях, которые эта технология обеспечивает нашим абонентам, даже “тяжелый” контент загружается очень быстро. Например, файл объемом в 20 ГБ можно скачать всего за несколько минут. Новые возможности оценят пользователи с разными потребностями. Корпоративным клиентам высокие скорости часто нужны, чтобы обеспечить интернетом офис даже без привязки к проводам. Но высокоскоростной интернет нужен не только для решения бизнес-задач.

боненты, которые играют в сетевые игры или любят смотреть видео онлайн в отличном качестве, с переходом на LTE-A сразу почувствуют разницу, ведь даже при максимальной загрузке базовых станций интернет в LTE-A на порядок быстрее, чем в сети LTE», – рассказывает директор Калининградского отделения компании «МегаФон» Леонид Лебедев.

Первые базовые станции стандарта LTE Advanced оператор установил в центре Калининграда (на проспекте Победы и в крупнейших жилых массивах) и на окраине – например, в поселке Большое Исаково. В этих районах абоненты «МегаФона» могут использовать по максимуму возможности самых современных мобильных устройств, требовательных к качественным параметрам работы сети и скорости доступа.