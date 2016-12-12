18 декабря 2016 года состоится грандиозное празднование десятилетия одного из самых популярных торгово-развлекательных центров столицы «Ереван Плаза». Развлекательная программа и подарки весь день! Игровые зоны и анимация для детей, кукольный театр, цирковые представления, мастер-классы, концерты и автограф-сессии со звездами.

ТРЦ расположен в центре столицы на одной из самых крупных магистралей города, у выхода со станции метро «Тульская». Здесь 162 магазина, среди которых крупнейшие мировые бренды, 21 ресторан, семизальный мультиплекс «Синема Стар» и 32 500 посетителей ежедневно.

В рамках события пройдут выступления известных артистов — Burito, группы «Пицца», — а также участников и финалистов самых популярных шоу страны — «Голос.Дети», «Танцы на ТНТ». Весь день будут работать интерактивные зоны: студии мейкапа, творческие мастерские, фотостудия. С 10:00 — детская анимационная программа с цирковым представлением на главной сцене и мастер-классами, развлекательная детская игровая площадка, мимы, клоуны, ходулисты, детский кукольный спектакль и многое другое.

В концертной программе принимают участие:

- Мишель Петрович — финалист проекта «Голос.Дети» на первом канале;

- Макс Нестерович — победитель второго сезона проекта «Танцы на ТНТ»;

- Софа (Софья Кольбедюк) с мастер-классами — проект «Танцы на ТНТ»;

- Юлиана Бухольц — проект «Танцы на ТНТ»;

- Макс Нестерович — проект «Танцы на ТНТ»;

- дуэт Тани Рыжовой и Тимофея Пименова — проект «Танцы на ТНТ»;

- участник сериала «Универ» Станислав Ярушин со своим сольным проектом.

Также состоится розыгрыш ценных призов и подарков, звездные гости и сюрпризы весь день. Главный приз — сертификат на шопинг в ТРЦ «Ереван Плаза»!

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