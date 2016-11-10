«Терем-Квартет»– уникальный ансамбль народных инструментов, исполняющий музыку в стиле кроссовер. Коллектив был образован в 1986 году и уже в первый месяц своего существования попал во второй тур Всероссийского конкурса эстрады. Вдохновленные отзывчивостью публики и лестными комментариями критиков и западной прессы, музыканты продолжили знакомить слушателей с так называемым «новым прочтением» музыкальной классики. «Терем-Квартет» дал более 2500 концертов и выступил более чем в 60 странах, выпустил в России и за рубежом 17 дисков. Репертуар ансамбля включает около 500 композиций классической и современной музыки.

В преддверии своего юбилейного концерта музыканты посетили Metro, исполнили лучшие композиции и поделились самыми яркими событиями своей 30-летней концертной деятельности.

В 1994 году «Терем-Квартет» был приглашен папой римским в Ватикан, где дал концерт перед 120-тысячной аудиторией. Среди зрителей был сам папа римский, мать Тереза и кардиналы католической церкви.

"Мы выступаем по всему миру – и на спортивных мероприятиях (в том числе Олимпиадах – в Барселоне, Ванкувере, Лондоне, Сочи), самых разных музыкальных фестивалях, и перед политиками и президентами случалось... Так, на встрече G8 мы исполняли композиции перед главами государств – Путиным, Шредером, Бушем и другими", – не без гордости говорят музыканты.

«Терем-Квартет» многократно представлял Санкт-Петербург на многих мероприятиях международного значения, поэтому его часто заслуженно называют символом города.

Для справки: Metro International – самая крупная в мире газета, по данным Книги рекордов Гиннесса. Ежедневно свыше 80 изданий Metro выходят более чем в 100 крупнейших городах мира, в 23 странах Европы, Азии, Северной и Южной Америки. Аудитория Metro уникальна: во всём мире ежедневно газету читают более 17 млн молодых, активных, хорошо образованных читателей, 70% которых моложе 45 лет.

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