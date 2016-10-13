Поскольку лента основана на реальных событиях и рассказывает о вынужденном дрейфе ледокола «Михаил Сомов» (в фильме «Михаил Громов») вблизи побережья Антарктиды, мы решили выяснить у знаменитых гостей, понимают ли они разницу между Арктикой и Антарктидой на примере простого вопроса: «Почему белые медведи не едят пингвинов?»
Внук Олега Янковского Иван и актриса Елена Панова честно признались, что не знают.
Режиссёр Александр Котт («Брестская крепость») впал в ступор, думал над ответом несколько минут и выдал:
– Потому что я этого не хочу.
Артём Михалков пошутил, что белые медведи и пингвины дружат:
– Друзей же не едят? А может, они просто не очень голодные.
Узнав правильный ответ, Михалков поблагодарил за интересный вопрос:
– Как хорошо, что пришёл на показ, вот окультурился.
Михалков рассказал, что очень хотел бы организовать какой-нибудь проект в Антарктиде, где он никогда не был.
Его сестра Надежда Михалкова предложила религиозное объяснение:
– Бог их создал рядом друг с другом не просто так. Значит, так и должно быть.
Писатель Сергей Минаев ответил, что медведи просто не могут догнать пингвинов.
Виталий Хаев, который играет в фильме одного из полярников, хорошо готовился к съёмкам, хотя «Ледокол» снимали не на Южном полюсе, а в Мурманске. Он усмехнулся и сразу же выдал правильный ответ:
– Пингвины живут на Южном полюсе, в Антарктиде, а белые медведи на Северном – в Арктике. А что, разве есть те, кто не знает этого?
Из звёзд, не участвовавших в «Ледоколе», это знала только очаровательная Елена Лядова.
– Потому что они в принципе не могут встретиться, – с ходу ответила она и тут же принялась раздавать автографы фанатам.
Режиссёр Владимир Хотиненко («72 метра») предположил, что медведям мешают перья пингвинов. А услышав, что те живут на разных полюсах, неожиданно вспомнил, что видел их в зоопарке в одном вольере.
– У нас белые медведи с белыми медведями, – заверила Metro пресс-секретарь Московского зоопарка Ольга Вайншток. – Советую почаще заглядывать к нам в гости.