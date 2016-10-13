Поскольку лента основана на реальных событиях и рассказывает о вынужденном дрейфе ледокола «Михаил Сомов» (в фильме «Михаил Громов») вблизи побережья Антарктиды, мы решили выяснить у знаменитых гостей, понимают ли они разницу между Арктикой и Антарктидой на примере простого вопроса: «Почему белые медведи не едят пингвинов?»

Внук Олега Янковского Иван и актриса Елена Панова честно признались, что не знают.

Режиссёр Александр Котт («Брестская крепость») впал в ступор, думал над ответом несколько минут и выдал:

– Потому что я этого не хочу.

Артём Михалков пошутил, что белые медведи и пингвины дружат:

– Друзей же не едят? А может, они просто не очень голодные.

Узнав правильный ответ, Михалков поблагодарил за интересный вопрос:

– Как хорошо, что пришёл на показ, вот окультурился.

Михалков рассказал, что очень хотел бы организовать какой-нибудь проект в Антарктиде, где он никогда не был.

Его сестра Надежда Михалкова предложила религиозное объяснение:

– Бог их создал рядом друг с другом не просто так. Значит, так и должно быть.

Писатель Сергей Минаев ответил, что медведи просто не могут догнать пингвинов.

Виталий Хаев, который играет в фильме одного из полярников, хорошо готовился к съёмкам, хотя «Ледокол» снимали не на Южном полюсе, а в Мурманске. Он усмехнулся и сразу же выдал правильный ответ:

– Пингвины живут на Южном полюсе, в Антарктиде, а белые медведи на Северном – в Арктике. А что, разве есть те, кто не знает этого?

Из звёзд, не участвовавших в «Ледоколе», это знала только очаровательная Елена Лядова.

– Потому что они в принципе не могут встретиться, – с ходу ответила она и тут же принялась раздавать автографы фанатам.

Режиссёр Владимир Хотиненко («72 метра») предположил, что медведям мешают перья пингвинов. А услышав, что те живут на разных полюсах, неожиданно вспомнил, что видел их в зоопарке в одном вольере.

– У нас белые медведи с белыми медведями, – заверила Metro пресс-секретарь Московского зоопарка Ольга Вайншток. – Советую почаще заглядывать к нам в гости.