Поскольку лента основана на реальных событиях и рассказывает о вынужденном дрейфе ледокола «Михаил Сомов» (в фильме «Михаил Громов») вблизи побережья Антарктиды, мы решили выяснить у знаменитых  гостей, понимают ли они разницу между Арктикой и Антарктидой на примере простого вопроса: «Почему белые медведи не едят пингвинов?» 

Внук Олега Янковского Иван и актриса Елена Панова честно признались, что не знают. 

Режиссёр Александр Котт («Брестская крепость») впал в ступор, думал над ответом несколько минут и выдал: 

– Потому что я этого не хочу. 

Артём Михалков пошутил, что белые медведи и пингвины дружат:

– Друзей же не едят? А может, они просто не очень голодные. 

Узнав правильный ответ, Михалков поблагодарил за интересный вопрос:

– Как хорошо, что пришёл на показ, вот окультурился. 

Михалков рассказал, что очень хотел бы организовать какой-нибудь проект в Антарктиде, где он никогда не был. 

Его сестра Надежда Михалкова предложила религиозное объяснение: 

– Бог их создал рядом друг с другом не просто так. Значит, так и должно быть.  

Писатель Сергей Минаев ответил, что медведи просто не могут догнать пингвинов. 

Виталий Хаев, который играет в фильме одного из полярников, хорошо готовился к съёмкам, хотя «Ледокол» снимали не на Южном полюсе, а в Мурманске. Он усмехнулся и сразу же выдал правильный ответ: 

– Пингвины живут на Южном полюсе, в Антарктиде, а белые медведи на Северном – в Арктике. А что, разве есть те, кто не знает этого? 

Из звёзд, не участвовавших в «Ледоколе», это знала только  очаровательная Елена Лядова. 

– Потому что они в принципе не могут встретиться, – с ходу ответила она и тут же принялась раздавать автографы фанатам. 

Режиссёр Владимир Хотиненко («72 метра») предположил, что медведям мешают перья пингвинов. А услышав, что те живут на разных полюсах, неожиданно вспомнил, что видел их в зоопарке в одном вольере. 

– У нас белые медведи с белыми медведями, – заверила Metro пресс-секретарь Московского зоопарка Ольга Вайншток. – Советую почаще заглядывать к нам в гости. 

 