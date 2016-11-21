Звезда картин "Пёрл-Харбор", "Интуиция", "Ван Хельсинг" Кейт Бекинсейл представила в Москве уже пятую часть фантастической картины про вампиров “Другой мир: Войны крови”, которая выйдет в прокат 24 ноября. У столичных журналистов на пресс-конференции была счастливая возможность задавать заокеанской гостье вопросы по-русски. Ведь она знает наш язык.

Я учила русский язык в университете, в Оксфорде, – сказала она по-русски, но тут же перешла на английский. – Но прошло уже много времени. Тогда мы читали русскую литературу, “Три сестры” и так далее. Мне очень нравится русский язык, русская литература. Первый спектакль, в котором я участвовала, был "Чайка", и для меня это очень важный язык. Мне очень нравятся стихи Ахматовой, Блока. Много времени в университете мы изучали Достоевского. Но больше всего мне нравится Чехов. Это мой самый любимый писатель.

В новой картине героине Бекинсейл – воительнице-вампиру Селене предстоит сразиться не только с ликанами (оборотнями), но и с собственным кланом властителей мрака, предавшим её. В фильме много экшена, к которому 43-летней актрисе пришлось особо готовится, хотя со спортом у актрисы дела обстоят не очень.

В детстве я спортом не занималась, только книги читала, – призналась она. – У меня четыре брата, поэтому, когда в меня что-то бросали, я старалась убегать от этого, а не бросать в ответ. Я не очень спортивный человек. Что касается этого фильма, пришлось много готовиться. Я занималась йогой и так называемыми круговыми тренировками. Но теперь приятно смотреть на результат и понимать, что за съёмки я смогла не сломать ни руки, ни ноги.

Больше всего Бекинсейл, по её словам, понравилось сниматься с оружием:

– У меня огромные руки, как у мужчины, у меня не получается играть на пианино, или играть в баскетбол, зато держать оружие – это моё. Я с удовольствием в этой картине взяла в руки свои любимые пистолеты.

Оказалось, что актриса очень суеверна в жизни.

– Я всегда с одной и той же ноги – с правой – ступаю на самолёт, – говорит Кейт. – Но я не перегибаю палку с приметами.

И в вампиров и оборотней актриса верит.

– В мире много очень страшных вещей, наверное, где-то и это есть, – говорит Кейт. – К счастью, я их не встречала сама. Наверняка, они меня просто боятся (улыбается). Скорее всего вампиры есть в Лондоне, потому что в Лондоне есть вообще всё.

Во время встречи с журналистами, у актрисы спросили, кого бы из супергероев она хотела взять в помощники своей героине.

Мне очень нравится Женщина-Кошка, у нас с ней похожие костюмы, поэтому мы хорошо бы смотрелись вместе, – ответила актриса. – Мне нравится Бэтмен. Мне хотелось бы, чтобы это были и британские супергерои, например, Джеймс Бонд.

Что касается своей героини, Бекинсейл призналась, что вначале переживала, что женщина-герой не будет интересна зрителю:

– Когда мы начинали снимать франшизу "Другой мир", был страх, что мы снимаем приключенческое кино с главной героиней женщиной и это могло не выстрелить, к пятой части она стала другим персонажем, более глубоким. Сейчас такой сильный женский персонаж - это часть культуры, и то, что я принимала участие в изменении этого баланса в нашей отрасли, для меня большая часть.

Актриса подчеркнула, что в новой части франшизы ей особенно приятно было работать с режиссером Анной Форстер, более того, в нынешнем фильме Бекинсейл сама принимала участие в написании сценария.