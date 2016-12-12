В Петербурге состоялась одна из самых масштабных новогодних благотворительных акций Disney – специальный показ балета «Спящая красавица» в постановке Начо Дуато для подопечных детских домов, пациентов детских клиник и детей, которым особенно нужна забота и поддержка.

Среди гостей праздника корреспондент Metro разглядел восходящую звезду кино - актрису Аглаю Тарасову, дочку Ксении Раппопорт. Звезда сериала «Интерны» (Аглая сыграла роль Софьи Калининой) пришла на показ не одна, а с сестрой Софией, а также в компании кавалера – актера Милоша Биковича, который сейчас занят в сериале «Отель Элеон». О романе парочки СМИ сообщили в конце осени, но актеры пока никак не комментируют свои отношения.

Было заметно, что Аглая и Милош дорожат своими отношениями, девушка всячески старалась привлечь внимание Милоша, который в какой-то момент ответил на ее взгляды и начал гладить волосы Аглаи. Она в свою очередь одарила Биковича влюбленным взглядом, чмокнула в щеку, после чего принялась наблюдать за балетом «Спящая красавица».

Добавим, Аглая, Милош и София смотрели балет в ложе рядом с подопечными фонда «Б.Э.Л.А. Дети – бабочки». Мать Аглаи, актриса Ксения Раппопорт является попечителем этого фонда.

Отметим, что Раппопорт многие называют одним из символов российской благотворительности и именно благодарая ей о болезни «буллезный эпидермолиз» заговорила вся страна. Дочь Ксении тоже подключилась к благородной миссии - Аглая уже несколько раз была замечена на разных благотворительных акциях в Москве и Петербурге.

Добавим, раньше Аглая Тарасова встречалась со своим коллегой по сериалу "Интерны" Ильей Глинниковым. Пара несколько раз расходилась и окончательно рассталась несколько недель назад.