23-летняя Тамара прославилась на всю страну, когда появилась на сцене КВН в составе «Сборной Большого Московского госцирка». В преддверии финала, в который вышла команда, мы решили рассказать, как живётся самой заметной девушке из Клуба весёлых и находчивых

Рост Тамары 2 метра 4 сантиметра. Ещё в детстве ей поставили редкий диагноз: синдром Марфана – генетическая патология, вследствие которой тело развивается в ускоренном темпе. Необычное заболевание не помешало девушке состояться в жизни, она работает артисткой в цирке и теперь участвует в КВН.

Большинство сцен, в которых вы задействованы, так или иначе связаны с вашим ростом. Вас это задевает?

Так как я считаю рост своим преимуществом, то отношусь к ним снисходительно.

С какими трудностями вам приходится сталкиваться в связи с ростом? В каких случаях приходится наклоняться?

У меня больше преимуществ, чем трудностей. А так, иногда раздражают низкие потолки и дверные проёмы, небольшие расстояния между сиденьями – чувствуешь себя в мире с кукольной мебелью. Когда на улице сильный ветер, а я по ходу общаюсь с низким человеком, часто часть слов уносится от моих ушей.

Каково смотреть на всех сверху вниз? Замечаете то, что не видят другие?

Могу заглянуть за некоторые заборы, собрать недоступные другим яблоки, перешагнуть через ограду, заглянуть в начало очереди, в транспорте на моём уровне побольше свежего воздуха.

По Москве ездите на метро?

Предпочитаю альтернативные виды транспорта, например, метлу или телепорт.

У вас есть молодой человек. Какой у него рост?

У него – 1,96 м. Он художник и скульптор.

Дайте, пожалуйста, совет всем высоким людям, как реагировать на комментарии в стиле «Ого, какой/-ая ты высокий/-ая!»

Недавно во «ВКонтакте» наткнулась на такой вот пост. Одна девушка выложила визитку, которую ей дал высокий парень. Она подошла к парню с вопросом про его рост. Карточка была следующего содержания: «Да, я высокий. Вы очень наблюдательны (2 метра, серьёзно). Нет, я не играю в баскетбол. Здесь, наверху, чудесная погода. Я очень рад, что у нас состоялся этот диалог». Не то чтобы я пропагандирую такой способ. Но он мне кажется смешным и остроумным. Вообще, у всех свои фишечки.

А как бы вы ответили на фразу «Тётя, достань воробушка»?

«Да он же склюёт тебя, личинка». Говорю с чувством заботы о вопрошающем. ( Смеётся ).

Вы уже в школе были высокой. Вы стеснялись своего роста?

До определённого возраста это меня напрягало, но это уже постанализ происходящего. Тогда мне так не казалось. Был вполне определённый временной промежуток лет в 17, когда я начала действительно получать удовольствие от своего положения над уровнем земли. Это вполне можно считать таким себе внутренним освобождением.

Ваша любимая шутка про рост?

Мне понравилась ситуация, которая произошла в нашем родном городе Николаеве (Украина. – Прим. ред. ). Мы шли с сестрой (Людмила на 2 см ниже Тамары. – Прим.ред .) по улице, была осень, на нас были надеты пальто по колено. Навстречу шла какая-то компания, и один из них сказал: «Я не верю. Их точно четверо!»