Знаменитый футболист и тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан посетил Санкт-Петербург в эти выходные вместе со своей супругой. Фотографией, сделанной на Дворцовой площади, он поделился на своей странице в Instagram.

"Два прекрасных дня в Санкт-Петербурге", - так подписал снимок француз.

Супружеская пара побывала на балете в Мариинском театре, посетила городские рестораны и погуляла по городу. При этом судя по снимкам в Instagram, Зидан активно общался с узнавшими его фанатами и с удовольствием фотографировался вместе с ними.