В Петербурге потеплеет. Оттепель задержится на несколько дней.

Синоптики сообщают, что в пятницу, 16 декабря, в городе ожидается около 0 градусов, облачно, преимущественно без осадков. В субботу к вечеру усилится ветер - до 13 м/с, давление повысится до 767 мм рт столба, а в воскресенье пойдет снег.

Температура воздуха в выходные в Петербурге будет колебаться от -2 в ночные часы до +1 днем. Тенденция к потеплению продолжится и на следующей неделе.

В понедельник - 0..-2, дождь со снегом, во вторник и среду ожидаются сильные дожди, до +2 градусов, ветер усилится до 12 м/с.

По предварительным данным, зима вернется в Петербург за неделю до Нового года. Столбики термометров опустятся до минусовых значений, пройдет снег.