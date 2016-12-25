Об Антоне Губанкове своими воспоминаниями с Metro поделились журналисты, бывшие коллеги.

Журналист Анна Морозова работала вместе с Антоном Губанковым в "Вестях-Петербург".

- Антон Николаевич был не просто начальником для нас. Он был неким центром, средоточием энергии, "розой ветров" в нашем коллективе. Его любили и уважали все без исключения, каждый из нас дорожил его вниманием, даже случайно брошенным словом в свой адрес. Его фразочки стали крылатыми для всех вестёвцев. Он всегда так радовался нашим успехам - и в работе, и в личной жизни. Радовался, когда девушки-корреспонденты становились мамами. Это такая редкость для руководителя.

Он был истинным новостийщиком - видел события даже в нашей личной жизни. Мне, например, однажды поручил делать репортаж с моей собственной свадьбы. Передать это событие глазами невесты. Так и расписывались в ЗАГСе мы с мужем - он глядел на меня, а я в камеру - записывала стендап.

Также Metro об Антоне Губанкове рассказал Анатолий Аграфенин, журналист, писатель. Он работал вместе с Губанковым в Правительстве Петербурга.

- Это огромная потеря для всей нашей семьи. У Антона была удивительная способность дружить. Мы могли подолгу не видеться, но он постоянно присутствовал в нашей жизни. Антон мог ненавязчиво протянуть руку помощи. Когда я стал редактором газеты "Утро Петербурга", Губанков возглавлял редакцию "Вести-Петербург". Он позвонил и просто предложил анонсировать газету в программе. Потом мы вместе работали в Смольном – он в комитете по культуре, я – в комитете по печати. У Антона была огромная любовь к книгам. На книжные ярмарки он всегда приходил с чемоданчиком, чтобы было куда сложить новые книги, мы даже подшучивали над ним.

Сергей Шуб, генеральный директор театра "Балтийский дом", вспомнил, как себя чувстовал Губанков накануне очередной командировки в Сирию.

- Мы дружили с Антоном Губанковым, и я горжусь нашей дружбой. Даже когда он уехал в Москву, обменивались сообщениями, писали друг другу послания в стихах. Антон очень трепетно и с нежностью относился к своей семье, присылал фотографии детей – сына и двух девочек. Иногда звонил и говорил: "У мамы день рождения, можешь ее поздравить?". А я маму его всего пару раз видел. Антон просто хотел, чтобы ее поздравило как можно больше людей, пытался создать атмосферу праздника.

Он был бесконечно обаятельным человеком. И к нему тянулись люди, им нравилось работать под его руководством – и на телевидении, и в комитете по культуре, и потом, в Москве. Мы созванивались примерно месяц назад. Для него это была не первая поездка в Сирию, он летал туда постоянно – по работе сопровождал артистов. Говорил, что очень устал в последнее время.