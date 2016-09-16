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- Опубликовано : Сегодня 14:34

Журналист Metro отправился на родину Дракулы

  • Виктория Мельникова

"Бал вампиров". Журналист Metro совершил путешествие по Румынии, чтобы отыскать следы кровавого правителя Трансильвании

Московская премьера мюзикла "Бал вампиров" с Иваном Ожогиным в роли Графа фон Кролока намечена на 29 октября 

Московская премьера мюзикла "Бал вампиров" с Иваном Ожогиным в роли Графа фон Кролока намечена на 29 октября 

Стейдж Энтертейнмент

Фото:

На родину Дракулы мы отправились вместе с Иваном Ожогиным. Актёр, который играет Графа фон Кролока в легендарным мюзикле Романа Полнаски «Бал вампиров», искал в Румынии вдохновение перед московской премьерой и путешествовал по местам, связанным с кровожадным прототипом своего героя. До поездки я прослушала аудиокнигу Брэма Стокера «Дракула». Как и герой Джонатан Гаркер, решила вести дневник. Итак, день первый...

Истории у костра

Мы прибыли в «Дом Дракулы», или House of Dracula, так называется отель в горном местечке Брашов. На ресепшене игрушечный Дракула, чеснок и много зеркал. Я в них пока отражаюсь – хороший знак. По каменной лестнице надо подниматься без лифта к своей комнате. Оказывается, мне повезло – Марине из нашей группы достался номер в подвале, напротив комнаты «пыток»... «Если здесь кричать начнёшь – наверху никто не услышит», – сказал менеджер отеля. Марина побледнела и начала искать соседку на ночлег. 

Вечером за ужином у костра познакомились с нашим проводником – цыганом Константином. У Стокера цыгане помогали графу Дракуле. Опять не по себе. Константин рассказал, что нужно различать художественный образ Дракулы и реального румынского воеводу. Последнего в Румынии почитают как героя: 
«В ХV веке Валахией (Румынии ещё не было, на этих землях располагались Трансильвания, Валахия и Молдова) правил воевода Влад Басараб III Дракула. Имя Дракула он получил от отца, который состоял в Ордене Дракона. Суть ордена – борьба христианского мира с внутренними и внешними врагами. Символ дракона воспринимался двояко. По-румынски «дракула» можно перевести и как «сын дракона», и как «сын дьявола». 

Влад Дракула детство провёл в турецком плену, но, когда встал во главе земель, решил, что нужно укрепить государство и дать отпор турецкому султану, под гнётом которого находилась Валахия. И воевода смог это сделать. Правда, методы его были жестокие – он сотнями сажал на кол, турок и преступников всех мастей. За это он получил прозвище Цепеш, что означает «колосажатель».

Место рождения Дракулы

День второй. Едем в город Сигишоара (в те времена Трансильвания). Именно здесь в доме по адресу: ул. Жестянщиков, 5, где теперь ресторан, родился в 1431 году Влад III Дракула.

Константин продолжает свой рассказ, на этот раз он посвятил его художественному Дракуле: «Когда Брэм Стокер задумывал свой роман, то пообщался с одним венгерским профессором. Тот рассказал про воеводу Дракулу, имя и образ Стокеру понравились. Писатель хотел было взять за основу историю кровавой венгерской графини Елизаветы Батори, которая убила 650 девственниц, чтобы, купаясь в их крови, сохранить молодость. Но Стокер решил, что женский персонаж не вызовет должного интереса, и выбрал Дракулу».

– То есть воевода Дракула не был кровожадным? – спросил кто-то с первых рядов автобуса.

– Кровь он точно не пил. Только на кол сажал. Но  методы правителей в Средние века везде были жестокие. Вспомните Ивана Грозного. Про Дракулу было много всего придумано. Я называю это политической пропагандой.   

Так почему же воеводу сделали вампиром

У замка Поенари

У замка Поенари

На третий день отправились в Поенари. Это живописные руины замка на горе, который был построен по воле Влада Цепеша. Дорога была долгой. Услышав чьё-то посапывание, Константин произнёс: «Засыпаете! Тогда расскажу, как правильно нужно было на кол сажать. Главной целью пытки было не убить жертву, а устрашить тех, кто будет это видеть. Поэтому жертву накалывали так, чтобы она сразу не умерла. Кол был выше роста человека. Чем знатнее была жертва, тем выше кол». 

Манекены на колах нас встретили у Поенари, когда мы преодолели 1480 ступенек и взобрались на вершину. От самого замка почти ничего не осталось, но вид с руин удивительный!

На обратной дороге заехали в гости к дракуловеду. Нотариус Эмиль Стоян c юности коллекционирует книги, посвящённые Владу Цепешу. Одну из них сам написал. Обсуждая, факты из жизни реального Дракулы, мы так и не поняли, почему всё-таки Стокер сделал его вампиром. Ведь до него персонажей-вампиров, столь популярных, просто не было. 

«Стокер просто намешал всё, что под руку попалось, – говорит Стоян. – Упыри и вурдалаки встречаются в мифологии разных стран. В Румынии есть поверье про стригоев, или живых мертвецов. У Стокера получился гибрид, он создал свою мифологию вампиризма, соединив в одном образе и поверья, и имя воеводы». 
Роман Полански пошёл дальше – он создал пародию на мир вампиров. Мюзикл заставит зрителя не столько бояться, сколько смеяться. 

Дочь русского царя помогла Брану

Иван Ожогин у замка Бран. Кстати, издание Financial Times оценило главную достопримечательность  Румынии в 15 млн евро. Теперь это самая дорогая частная собственность

Иван Ожогин у замка Бран. Кстати, издание Financial Times оценило главную достопримечательность  Румынии в 15 млн евро. Теперь это самая дорогая частная собственность

Про замок Бран напишу отдельно. Это массивное сооружение в скале вошло в историю как замок Дракулы, так как Цепеш, по легенде, завоевал его и пару дней был здесь в заточении.

Гид рассказала любопытный факт. Оказывается, замок Бран обязан своим теперешним внутренним убранством внучке российского императора Александра II Марии. Она была королевой Румынии, и в 1918 году замок был преподнесён ей в подарок. Мария не дала ему развалиться, сделав летней резиденцией. Замок и теперь принадлежит потомкам королевской семьи.  

Обсудили с Иваном Ожогиным замок. «Хорошо, что мы пришли сюда в полночь. Все эти скрипы, звуки будоражат фантазию. Но страшный ночной замок Дракулы кажется мне уютным. Такое ощущение, что тут кто-то живёт до сих пор», – сказал Иван. 
У меня было абсолютно такое же ощущение. 

И всё-таки ночная экскурсия по замку, прогулка по секретным лестницам, да ещё и Константин, который то и дело пугал нас, – всё это сыграло свою роль. Когда пришла в номер, почувствовала холодок, тянувшийся из окон. Вспомнила, что Дракула у Стокера проникал к жертвам туманом через окно. Заснуть не смогла, пока не закрыла всё наглухо. 

Да, всё-таки в Румынии неведомый страх заползает под кожу. И кажется, что современные жители Трансильвании просто чего-то недоговаривают про своего кровавого воеводу. 

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