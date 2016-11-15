Материнский капитал мог впервые за свою историю стать расплатой киллеру. Цель - благо ребенка, вернуть отца в семью от новой молодой сожительницы. С ней как раз и должен был расправиться исполнитель заказа.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Краснодарскому краю, 29-летняя жительница Горячего Ключа (Краснодарский край) рассталась со своим сожителем и отцом ее ребенка. Тот стал проживать с 23-летней девушкой, которую из ревности хотела устранить женщина. Она попросила своего знакомого подыскать того, кто исполнит заказ за материальное вознаграждение.

Знакомый подыскал такого человека. Женщина встретилась с ним, рассказала о жертве. Позже заказчице предоставили фотографию убитой, а та расплатилась сертификатом на материнский капитал - сумма на обналичивания 200 тысяч рублей.

Однако 23-летняя "жертва" оказалась жива, фото - поддельным, а киллер - подставным. Его роль сыграл сотрудник правоохранительных органов, куда обратился тот самый знакомый заказчицы.

После передачи сертификата женщину задержали. Сейчас ведется следствие, а подозреваемая находится по стражей.