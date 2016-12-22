В семье Комовых ещё не решили, что будут готовить на Новый год. Но это точно будет не курица, хотя в хозяйстве несколько курятников, а в них кудахчут представители около двадцати экзотических пород. Здесь есть выведенные в России петухи и куры, есть и иностранцы, переехавшие в Ленинградскую область из Европы.

Заводчик Вячеслав Комов рассказал Metro о своих любимчиках.

Птица Феникс

Вячеславу было 17 лет, когда он вступил в Ленинградский клуб любителей птицеводства.

– В то время Павловская порода кур была уже давно утрачена, – рассказывает Вячеслав. – И для многих птицеводов она стала своеобразной птицей феникс, в возрождении которой видели символ возвращения былых патриархальных устоев России. Идея найти остатки павловских запала и мне в душу. Я переворошил горы исторической литературы, нашёл специалистов, которые в своё время держали или видели павловских кур. Удалось разыскать чучела, оставшиеся с дореволюционных времен. Через год в мои руки попало племенное яйцо из Алма-Атинского клуба птицеводов – оно пришло по обычному обмену между клубами. Когда молодняк подрос, я с удивлением обнаружил среди других пород двух петухов золотисто-точечной окраски – они словно сошли с иллюстрации альбома 1905 года, в котором были изображены павловские куры...

Вячеслав Комов пригласил сотрудника Ленинградского института генетики. Она подтвердила предположение юного птицевода, что эти петухи принадлежат к считавшейся исчезнувшей Павловской породе кур. С этой истории началось возрождение казавшейся утраченной породы. Сейчас Комову удалось воссоздать два вида: золотистую и серебристую павловскую курицу.

Чёрный петух

Брюнет породы Аям Цемани появился в хозяйстве Вячеслава Комова три года назад.

– На самом деле я сам когда-то вывел совершенно чёрную курицу – скрещивал разные породы. Только моя птица была крупнее и несла зелёные яйца. Потом моих чёрных красавцев съела норка, и я решил не возвращаться к этой истории. А во время очередного путешествия по Европе купил у одного птичника яйца Аям Цемани.

У этой породы чёрное не только оперение, но и лапы, клюв, гребень, а также кости и мясо. Несмотря на скромные габариты, Аям Цемани обладает бойцовым характером и при встрече с петухами других пород тут же кидается в драку, даже если соперники намного крупнее.

Бойцы

Все куры и петухи занимают несколько просторных курятников на подворье. Отапливается только один из них: здесь живут мадагаскарские голошейные куры.

– Об этой экзотике я мечтал много лет. Когда-то нашёл статью о них, написанную ещё в XIX веке. И больше ничего о Мадагаскарской породе не слышал.

Несколько лет назад Вячеслав и Татьяна Комовы отправились в Германию, заехали к своему знакомому заводчику малайских бойцовых кур. И вдруг увидели «мадагаскаров». Оказалось, немец только что привёз их в Германию контрабандой. Комовы выпросили у заводчика два яйца и привезли их в Россию.

– Мадагаскарцы плохо акклиматизируются, – рассказывает Вячеслав. – И не только потому, что у них голые шеи – обычные европейские голошейки отлично привыкают к нашим морозам. Просто эти генетически не привыкли к морозам. Именно поэтому они живут в комфортных условиях: у них есть отопление.

Сейчас у Комовых 13 мадагаскарских кур и два петуха.

– В России проводятся бои, но мои петухи не участвуют, – продолжает Комов. – Не потому что я против, просто не хочу. Эти бои достаточно гуманны: если петух во время схватки ложится на землю, или убегает с поля боя, или издаёт пораженческий крик, сильнейший не будет его добивать. Между прочим, в Греции на примере петушиных боёв учили мужчин, как вести себя во время войны. Причём именно на примере мадагаскарцев. Представители российских пород действуют иначе. Они, как партизаны, подкарауливают врага, бьют и убегают. Такую тактику в результате использовали во время войн и русские люди. Так что, если греки брали пример с петухов Мадагаскарской породы, то русские люди учились у представителей отечественных пород.

Породы: Аям Цемани

Цвет: чёрный. Сложение: субтильное. Характер: задиристый.

Аям Цемани – редкая декоративная порода кур родом из Индонезии. В Европу впервые была завезена в 1998 году.

В Индонезии этих кур приносят в жертву для избавления от неудачи. В Таиланде породу считают обладающей мистической силой. На острове Бали Аям Цемани используют в петушиных боях. Павловский петух

Цвет: золотистый или серебристый. Сложение: крупное. Отличительная черта: характерный хохолок на голове. Оперение яркое и пышное.

Без проблем выдерживает сильные морозы.

Порода выведена в деревне Павлово Нижегородской области в XVIII веке. Была утрачена. Восстановлена в начале XXI века. Кохинхин

Цвет: куропатчатый , палевый, голубой. Характер: спокойный. Сложение: крупное. Мясная порода кур родом из Вьетнама. Впервые кохинхины были завезены в Европу французами в 1843 году. Для породы характерны нежно-рыхлая конституция, маленькая голова, густо оперенное туловище и конечности, одетые в пышные «штаны».

Самые вкусные. Кохинхины против Аям Цемани

В семье Комовых любят представителей всех пород. Но самые любимые – это кохинхины.

– Они красивые, спокойные, яркие, крупные, – перечисляет достоинства породы Татьяна Комова. – А ещё они самые вкусные. Мы не вегетарианцы и, естественно, едим кур. Самых ярких оставляем на разведение породы, а остальные со временем превращаются в суп или жаркое. Меньше всего нам нравится чёрное мясо кур породы Аям Цемани. А самые вкусные – это павловские, орловские и, конечно, кохинхины, у них очень нежное мясо. Главное – правильно его приготовить. Не стоит путать мясо обычных кур (пусть даже породистых) с бройлерами. Несушку надо гораздо дольше готовить.