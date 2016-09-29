Житель Кривого Рога Валерий Левченко создал онлайн-генератор рукописных текстов "Писец" – пока программа не способна создавать почерк автора один в один, но имитировать конспекты лекций умеет на хорошем уровне.

Теперь студенты, которым лень писать от руки, могут на основе электронных документов создавать "рукописи".

– Идея пришла из-за преподавателя, который требовал конспектировать надиктованные лекции, – рассказывает разработчик программы Валерий Левченко Metro. – По натуре я ленив к глупой, ненужной работе. Тогда я забил на это дело, но за день до экзамена узнал, что до него допустят только тех студентов, у которых есть написанный от руки полный конспект лекций. Тогда и подумал написать программу для создания рукописного текста. За три часа написал её "на коленке". С тех пор года три дорабатывал. Версия ещё очень сырая.

По словам Левченко, всего в пакете услуг будет несколько почерков, проверка на ошибки, а также форматирование текста как в редакторе Word – с подчёркиванием, изменением цвета, выравниванием. Также находчивый юноша создал функционал для печати текстов на тетрадных листах.

– В стандартном наборе почерков будет 5-7 общедоступных вариантов, от самого калиграфичного до совсем уж "докторского", – поясняет Левченко. – Среди них человек сможет найти наиболее схожий со своим. А в будущем он сможет добавить свой собственный!

Любопытно, что Левченко не является профессиональный программистом по образованию. И денег за свою онлайн-программу не просит:

– Да, сервис есть и будет бесплатным всегда, – уверяет юный изобретатель. – Планирую, возможно, добавить маленькую неназойливую кнопочку "пожертвования" где-нибудь в уголочке.