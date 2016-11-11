

Владимир Жириновский предложил переименовать Петербург в Петроград. Причем новая единица должна включать в себя не только сам город, но и Ленинградскую область. Такое предложение он внес на заседании Государственной Думы. Как сообщает "Российская газета", свою точку зрения Жириновский аргументировал.

- Как вы скажете - санкт-петербуржка? Поломать язык и рот, челюсть другую нужно поставить, чтобы назвать жителя Петербурга - женщину!

Однако название Северной столицы уже не первый раз не дает покоя Владимиру Жириновскому. В 2011 году лидер ЛДПР уже выступал с таким предложением. Правда, не на законодательном уровне, а перед петербургскими студентами ИТМО. По словам Жириновского, Петербург - слово немецкое, а русский язык нужно очистить от иностранных слов. Юные жители и гости города инициативу не поддержали.

Как сообщает "Российская газета", в начале ноября 2016 года лидер ЛДПР предложил заменить название Ленинского проспекта в Москве на шоссе Ивана Грозного. Даже зачитал стихотворение. В нем говорится об иностранном кортеже, который едет по шоссе Ивана Грозного и "от ужаса попукивает".

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался негативно по поводу таких предложений, сообщает ТАСС.

- Это просто ерунда, надо соображать, что предлагать, - сказал Зюганов, добавив, что "дальше не хочет комментировать ерунду".