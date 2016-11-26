

Ряд ДТП произошёл в Петербурге 26 ноября в разных районах города. В большинстве из них водители на справились с управлением в сложных погодных условиях. Накануне МЧС предупреждало, что в ночь на 26 ноября в городе с 4 до 7 утра пройдёт снегопад, при этом ожидается минусовая температура, которая позднее сменится нулевой.

Одна из аварий, в которой потребовалась техническая помощь МЧС, произошла в Приморском районе города в субботу около полудня.

- На Богатырском проспекте у дома 55 произошло столкновение двух автомобилей "Toyota" и "BMW", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу. - Прибывшее пожарное подразделение привлекалось для оказания технической помощи.

- Встретились два торопыша! "БМВ" и джип, стоят 2 машины скорой помощи, - рассказывают в паблике "ДТП и ЧП / Петербург" о случившемся. - Проезду не особо мешают.

Еще одно серьезное ДТП с "перевертышем" произошло в Выборгском районе города.

- Ford Mondeo гнал по Энгельса от метро "Озерки", за перекрёстком с Северным проспектом, снёс столб и, наехав на поребрик, совершил красочный переворот а-ля "Форсаж", - рассказывают очевидцы. - Небольшая пробка, без пострадавших.

Отметим, что в связи с ухудшением погодных условий с ночи 26 ноября на улицах города дежурят более 500 единиц спец.техники.

- Днем, 26 ноября, на улицах города будет работать более 600 единиц техники, - отметили в пресс-службе комитета по благоустройству Петербурга. - При необходимости количество спецмашин будет оперативно увеличено.