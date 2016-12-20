На проспекте Луначарского ранним утром во вторник, 20 декабря, иномарка сбила женщину-пешехода. По словам очевидцев, это произошло недалеко от поворота на Светлановский проспект. Фото с места ДТП свидетели выложили в Сеть. На снимке видно, что женщину сбили напротив автобусной остановки, однако "зебры" на том участке нет.

- Водитель BMW сбил женщину на Луначарского, - рассказали в 07.47 очевидцы. - Живая.

Также в паблике другие свидетели уточнили, что в результате ДТП женщина травмировала ногу.

– У женщины нога болит (у нее кожаные штаны), три человека общались возле неё, один, как я понял, из органов, - пишет автомоблист. - У "БМВ" центр капота вовнутрь.

Как уточнили в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области, ДТП на Луначарского произошло в 7:30. За рулем "БМВ" был 32-летний. Иномарка сбила 39-летнюю женщину вне зоны пешеходного перехода. Пострадавшую госпитализировали.