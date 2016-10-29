Состояние здоровья актёра Владимира Зельдина остаётся стабильным. Об этом в субботу сообщает РИА Новости со ссылкой на жену артиста Иветту.

– Владимир Михайлович переведён в другую больницу из военного госпиталя, где проходил лечение. Причину, почему врачи решили так поступить, я не знаю, но ухудшения здоровья нет, — сказала она.

Напомним, что несколько недель назад Владимир Зельдин лёг в военный госпиталь для прохождения обследования. Тогда же появились слухи о том, что артиста экстренно госпитализировали в медучреждение в тяжёлом состоянии. Однако его жена опровергла все слухи.

– У него очень низкое давление, он чувствует себя то лучше, то хуже, — говорила она.

Напомним, что Владимир Зельдин является старейшим в мире действующим актёром – в этом году ему исполнился 101 год.

Известность к нему пришла в 1941 году после выхода фильма "Свинарка и пастух".

Всего за свою творческую карьеру Зельдин успел сняться более чем в 50 картинах, среди которых "Карнавальная ночь", "Десять негритят", "Вино из одуванчиков", "Дядя Ваня" и другие.