В матче 12-го тура чемпионата России санкт-петербургский "Зенит" на "Петровском" с минимальным счётом победил "Томь".

Победным стал голевой выстрел в исполнении Александра Кокорина. На 26-й минуте Артём Дзюба после фланговой передачи Евгения Чернова сделал скидку на Кокорина, который с семи метров расстрелял голкипера "Томи".

В результате этой победы сине-бело-голубые сумели догнать по количеству очков занимающий первое место в таблице "Спартак" (28 очков), но по дополнительным параметрам продолжают оставаться на втором месте.

В следующем туре "Томь" 5 ноября примет "Спартак". Днем позже "Зенит" проведет гостевую встречу против грозненского "Терека".