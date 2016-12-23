Первым матчем "Зенита" на новом стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге станет игра чемпионата России против "Урала". Поединок состоится в рамках 24-го тура премьер-лиги и запланирован на 23 апреля.

Кроме того, "Зенит" в нынешнем сезоне сыграет на новом стадионе против "Терека" (ориентировочно 7 мая) и "Краснодара" (17 мая). Напомним, что ввод стадиона в эксплуатацию запланирован на 26 декабря.

Стадион на Крестовском острове будет принимать матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. Его вместимость составляет 69 тысяч зрителей.