В матче 14-го тура чемпионата России "Зенит" на "Петровском" обыграл "Крылья Советов" со счётом 3:1. В составе победителей дублем отметился Артём Дзюба (11 и 89 минуты), а ещё один гол в собственные ворота провёл бывший игрок "Зенита" Милан Родич (37).

Единственный мяч в ворота Юрия Лодыгина на четвёртой минуте провёл итальянский форвард "Крыльев Советов" Кристиан Паскуато.

"Зенит" продолжает погоню за лидером премьер-лиги, занимая вторую строчку с отставанием на три очка от московского "Спартака". "Крылья Советов" с 8 баллами остаются на последнем, 16-м месте.

В следующем туре "Зенит" 27 ноября сыграет на выезде с "Краснодаром".