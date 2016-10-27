Землетрясение в Италии сегодня застало многих жителей центральной части итальянского полуострова врасплох. Подземные толчки магнитудой 5,4 по шкале Рихтера в провинции Мачерата и аналогичные толчки спустя два часа на востоке от Перуджи вызвали панику среди людей. Впрочем это неудивительно, если учесть, что мощнейшее землетрясение в Италии 24 августа 2016 до сих пор в памяти людей.

Некоторым людям удалось заснять на видео момент удара природы. На кадрах видно, как люстры под потолком качаются из стороны в сторону, здания начинают осыпаться, а люди бегут смотрят на всё это с испугом.