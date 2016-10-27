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 Опубликовано : Сегодня 14:51

Землетрясение в Италии: В сеть попало видео природного катаклизма

  • Данила Белов

Природа ударила по региону в ночь на 27 октября

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Землетрясение в Италии сегодня застало многих жителей центральной части итальянского полуострова врасплох. Подземные толчки магнитудой 5,4 по шкале Рихтера в провинции Мачерата и аналогичные толчки спустя два часа на востоке от Перуджи вызвали панику среди людей. Впрочем это неудивительно, если учесть, что мощнейшее землетрясение в Италии 24 августа 2016 до сих пор в памяти людей.

Некоторым людям удалось заснять на видео момент удара природы. На кадрах видно, как люстры под потолком качаются из стороны в сторону, здания начинают осыпаться, а люди бегут смотрят на всё это с испугом. 

 

Как сообщает телеканал НТВ, сильнее всего пострадал город Кастель-Сант-Анджело, в регионе Марке. Именно там наблюдаются максимальные разрушения и массовые отключения электричества в домах. По предварительным данным, ранения получили 10 человек.

Землетрясение в Италии 24 августа 2016

Напомним, что 24 августа 2016 года землетрясение в Италии магнитудой 6,2 балла стало причиной гибели более 260 человек. Ряду населённых пунктов был нанесён колоссальный ущерб. Страна до сих пор пытается оправиться после тех подземных толчков.

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