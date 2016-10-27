Несколько мощных землетрясений произошли в провинции Мачерата в Италии (округ Марке) накануне вечером, 26 октября 2016 года. Об этом в четверг сообщает Reuters со ссылкой на Геологическую службу США.

Отмечается, что первый подземный толчок магнитудой 5,4 был зафиксирован в 19:11 по местному времени (20:11 мск).

После этого в областях Умбрио, Лацио, Марке и Абруццо были зафиксированы ещё четыре толчка меньшей магнитуды от 2,4 до 2,8.

Спустя два часа в Центральной части Италии произошло ещё одно сильное землетрясение – на этот раз магнитудой 6,0. Его отголоски почувствовали жители Рима, Флоренции, Аквилы, Перуджи.

Установлено, что эпицентр второго землетрясения в Италии располагался около города Кастельсантанджело-суль-Нера (центральная часть Марке). В результате действий стихии были сильно повреждены некоторые строения, в том числе жилые дома, также есть информация о двоих пострадавших из города Виссо провинции Мачерата.

Напомним, что несколько месяцев назад в Италии произошло ещё одно сильное землетрясение магнитудой 6,2. В результате которого погибли 280 человек. Тогда эпицентр толчков находился примерно в ста километрах к востоку от Рима. Разрушениям подверглись населённые пункты в регионах Умбрия, Лацио и Марке.