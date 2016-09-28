В акватории Эгейского моря, в 20 км от побережья острова Родос произошло землетрясение магнитудой 5,6.
Землетрясение, Родос
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в акватории Эгейского моря, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 23.57 мск во вторник землетрясения имел координаты 36.04 градуса северной широты и 27.53 восточной долготы.
Эпицентр находился в 75 км юго-западнее административного центра острова – города Родос.
По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "интенсивное".