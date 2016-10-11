На заседании правительства города 11 октября было сделано ошеломляющее заявление - заработная плата врачей в 2017 году может быть увеличена до 100 тысяч рублей (на 38,5 процентов). Обещают повысить также оплату труда среднего и младшего медицинского персонала - она превысит 50 тысяч.

Территориальный фонд обязательного медицинского образования сообщает, что в текущем году средняя зарплата докторов составляет более 72 тысяч рублей. При этом, по их данным, средний и младший персонал зарабатывает 39 и 32 тысячи соответственно.

Впрочем, согласно данным независимого проекта «Реальная зарплата медработника», заработок врачей существенно ниже. Средняя зарплата по России составляет 18912.62 рубля. В Петербурге и Ленинградской области заработная плата врачей немного выше - 26002.02. К примеру, врачи-анестезиологи-реаниматологи зарабатывают 49617.48, врачи скорой - 46698.58, кардиологи - 46317.68. Существенно отличается от официально заявленной и заработная плата среднего и младшего медицинского персонала. Зарплата фельдшера скорой помощи - 18019, медсестры - 11933, санитара - 3251.