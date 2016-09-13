В Петербурге запустили приложение по поиску шавермы для мобильных телефонов с функцией дополненной реальности. Скачать программу можно в Google Play и App Store. "Проголодался? Вкусная шаурма ждет тебя. Приложение «Где Шаверма» покажет ближайшие заведения с помощью дополненной реальности или карты", говорится в описании приложения. Оно покажет расстояние до ближайшего заведения, позволит увидеть оценки посетителей и даже прочитать авторские обзоры. База данных заведений, где можно отведать шаверму, постоянно растёт. Важная фишка "Где шаверма" – в дополненной реальности. Если навести смартфон на местность, можно увидеть, как пройти до ближайшего заведения.

Пользователи в целом порадовались новому приложению. "Очень порадовало, что есть знакомые точки и что можно добавить самому) однозначно плюс))", пишет в комментарии один из них. Но в целом юзеры требуют доработок. "Круто!! День назад мне было необходимо это приложение), однако хотелось бы доработок. Фильтрация по рейтингу или каким-то другим признаком очень бы помогла...так же хочется больше граф для описания таких как средний чек и оплата картой!!", сообщает Артём Гапонёнок. "Пригодилась бы возможность оставлять отзывы с фотографиями. По одной оценке сложно судить о заведении", пишет Alexander Roman.