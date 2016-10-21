Закулисье. Metro узнало, чем занимаются модели перед дефиле

Некоторые визажисты не ограничиваются простым макияжем и создают фантазийные образы для дефиле.
Некоторые визажисты не ограничиваются простым макияжем и создают фантазийные образы для дефиле.
Кожа и волосы модели подвергаются большому стрессу от экспериментального макияжа и сложных причёсок.
Многие манекенщицы надевают каблуки только перед выходом на подиум.
Счастливая модель, завершившая очередное дефиле.
Из-за сжатых сроков моделям одновременно делают и макияж, и причёску.
Мальчикам тоже достаётся, когда дело доходит до подиумного макияжа.
Каждый показ репетируется несколько раз.