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Обновлено : Сегодня 17:20
- Опубликовано : Сегодня 17:07

Закулисье. Metro узнало, чем занимаются модели перед дефиле

  • Маргарита Лемешко

Модный показ – это увлекательное путешествие в мир, придуманный дизайнером. Но закулисье этого мира, скрытое от посторонних глаз, манит ещё больше. Заглянем туда

Некоторые визажисты не ограничиваются простым макияжем и создают фантазийные образы для дефиле.

Закулисье. Metro узнало, чем занимаются модели перед дефиле

Все фото: Иван Бурняшев, архивы пресс-служб

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Кожа и волосы модели подвергаются большому стрессу от экспериментального макияжа и сложных причёсок.

Закулисье. Metro узнало, чем занимаются модели перед дефиле

Многие манекенщицы надевают каблуки только перед выходом на подиум.

Закулисье. Metro узнало, чем занимаются модели перед дефиле

Счастливая модель, завершившая очередное дефиле.

Закулисье. Metro узнало, чем занимаются модели перед дефиле

Из-за сжатых сроков моделям одновременно делают и макияж, и причёску.

Закулисье. Metro узнало, чем занимаются модели перед дефиле

Мальчикам тоже достаётся, когда дело доходит до подиумного макияжа.

Закулисье. Metro узнало, чем занимаются модели перед дефиле

Каждый показ репетируется несколько раз.

Закулисье. Metro узнало, чем занимаются модели перед дефиле

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Закулисье. Metro узнало, чем занимаются модели перед дефиле

Закулисье. Metro узнало, чем занимаются модели перед дефиле

Некоторые визажисты не ограничиваются простым макияжем и создают фантазийные образы для дефиле.
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