Закулисье. Metro узнало, чем занимаются модели перед дефиле

В Петербурге продолжается конкурс "Мой кот может так!". В редакцию приходят десятки писем с фотографиями и историями про любимых петербуржцами котиков и кошечек. "У нашего питомца много имен - в зависимости от того, что он натворил (котопес, свинтус, котозмей и т.д ). А официально он Боник. Ему 4.5 года. Он не любит одиночества, поэтому сам научился открывать двери, чтобы быть рядом с нами всегда, когда мы дома", - пишет Вероника Владимировна. "Мы купили кота 3 года назад, но в первый же день,...