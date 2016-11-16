В Петербурге хулиган признался задержавшим его сотрудникам полиции, что убил человека. Об этом рассказали в управлении вневедомственной охраны войск нацгвардии по СПб и ЛО.

Днем 15 ноября в Приморском районе Петербурга наряд группы задержания вневедомственной охраны при патрулировании задержал мужчину, которой в состоянии алкогольного опьянения вел себя шумно и мешал прохожим.

Когда нарушителя посадили в машину, чтобы доставить в отдел полиции, он неожиданно заявил, что в одной из квартир дома 13 корпус 2 по улице Ильюшина совершил убийство мужчины.

Полицейские отправились по указанному адресу и обнаружили на балконе тело 51-летнего хозяина квартиры, завернутое в одеяло и полиэлителен, обмотанное проволокой.

Выяснилось, что задержанный убийца был ранее неоднократно судим за убийство, угрозы, кражу и умышленное причинение легкого вреда здоровью.

По признанию задержанного, он ворвался в квартиру на улице Ильюшина утром 14 ноября и задушил хозяина. Мотивом преступления послужила ревность.

По факту убийства 51-летнего петербуржца возбуждено уголовное дело.