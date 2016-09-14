Нефть в ближайшие годы может опуститься до 30 долларов за баррель. Такой прогноз содержится в стрессовом сценарии Министерства финансов, который озвучил на конференции Fitch Ratings Максим Орешкин, замглавы ведомства. По его словам, рубль сегодня в меньшей степени зависит от нефтяных котировок и в целом более стабилен, но возможны и негативные варианты.

Экономисты в такую перспективу не верят, называя стрессовый сценарий развития экономики нереалистичным.

– Он вызывает у нас недоумение, – говорит Наталья Мильчакова, замдиректора аналитического департамента "Альпари". – Все факторы свидетельствуют о том, что в 2017 году цены на чёрное золото будут выше, чем сейчас. Чтобы нефть упала до 30 долларов, необходимо, чтобы мировая экономика рухнула на 2-3%. Или как минимум не росла совсем.

По словам Мильчаковой, скорее всего, заявления о 30 долларах вызваны другими причинами.

– Поэтому мы не исключаем, что Минфин делает такие заявления с целью, во-первых, охладить предвыборный популизм, предполагающий рост государственных расходов. А во-вторых, не исключено, что уже при утверждении бюджета на 2017 год ведомство будет пытаться продвинуть как минимум одну из непопулярных идей – повышение налогов или повышение пенсионного возраста, – комментирует эксперт. – В любом случае, если в ближайшие несколько лет существенного роста цены на нефть не будет, то этот вопрос в Госдуме придётся обсуждать. Однако, полагаем, что в настоящий момент руководство Минфина сильно перепугано сокращением объёмов Резервного фонда либо ищет любые аргументы для того, чтобы убедить парламент и правительство, а, может быть, и Президента России в необходимости непопулярных мер. Но такая необходимость представляется столь же сомнительной, сколько и подобный «апокалиптический» прогноз.