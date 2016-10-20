Гуляющий по Владивостоку тигр, о котором утром в среду 19 октября сообщили в Сети пользователи из Владивостока, наконец пойман специалистами.

– Изначально зверя обнаружили неподалёку от аэропорта Владивостока в городе Артём, – рассказал Metro директор Приморского филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. – Потом он появился в самом Владивостоке.

Спустя сутки усатый-полосатый стал главным объектом внимания в городе и районе. Соцсети были пестрили фото и фидео о нём.

На отлов одного тигра бросили сразу и МЧС, и полицию, и охотников. В итоге двухдневные поиски опасного хищника увенчались успехом. Одна из поисковых групп выследила животное в районе бухты Шамора (официалоьное название Лазурная – Прим.ред.) и усыпила специальным средством. Более 20 километров спящего тигра везли в вездеходе по бездорожью в реабилитационный центр в Алексеевке для обследования.

– Оказалось, что это ещё тигрёнок, которому всего года 2 на первый взгляд, – отметил Серегей Владимирович, который вместе с коллегами на момент написания статьи только недавно доставили зверя в центр. – Вреда он никому не причинил и опасности не представлял, так как ещё малыш, правда, весит килограммов сто сорок.

Как пояснил специалист, пока неясно, где жил зверь: в дикой природе или в частных руках, потому что он весьма упитан.

– Когда сделаем все анализы и проведём обследование, попробуем вернуть его в дикую природу, – добавил он. – Если получится – он останется жить на воле, если нет, – передадим его в один из зоопарков.