Во "ВКонтакте" мужчина под псевдонимом разместил запись, за которую теперь находится под следствием. В День народного единства он выложил пост, содержание которого заинтересовало следственный комитет Петербурга - его признали националистическим.

Ведомство возбудило уголовное дело по статье 282 УК РФ - возбуждение ненависти и вражды в отношении группы по признаку национальности. Об этом Metro сообщила пресс-служба следственного комитета.

По данным службы, автором поста оказался 41-летний мужчина, который в квартире в Выборгском районе и совершил преступное деяние. Сделал он это впервые. А вот в публичных выступлениях и протестных праворадикальных акциях был замечен не раз.

В квартире провели обыск, изъяли предметы и документы, подтверждающие его причастность к преступлению.

Результаты следствия автор поста будет ожидать под подпиской о невыезде.