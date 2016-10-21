Организация WikiLeaks начала публиковать переписку члена Сената Конгресса США Джона Подесты с американским лидером Бараком Обамой.

В то время Подеста являлся одним из трёх руководителей избирательного штаба Обамы, сейчас он возглавляет штаб Хиллари Клинтон.

Информация о новых рассекреченных письмах появилась на официальной странице организации в Twitter.

– WikiLeaks представляет первую подборку электронных сообщений президента США Барака Обамы, отправленных через секретный адрес, — говорится в сообщении.

Первая партия сообщений была опубликована сегодня ночью на сайте организации и составила всего семь посланий – три из них были отправлены 4 ноября 2008 года, в день, когда Обама был избран президентом.

Как пишет ТАСС, никаких сенсаций письма не содержат и состоят буквально из нескольких предложений. Наиболее интересное из них было отправлено Подестой Обаме в день голосования на всеобщих выборах в США 4 ноября 2008 года.

В нём сообщается, что "единогласная рекомендация" советников Обамы заключается в том, чтобы он отказался принимать участие в антикризисном саммите Группы двадцати в Вашингтоне, если его пригласят на эту международную встречу на высшем уровне.

В том же письме Подеста и другие советники сенатора Обамы отмечают, что саммит созывается Белым домом "под давлением" со стороны тогдашнего французского лидера Николя Саркози и ряда других европейских руководителей, указывают, что крупных "осязаемых итогов" совещания не просматривается и советуют всячески дистанцироваться от уходящей американской администрации во главе с президентом Джорджем Бушем-младшим.

В письме отмечается, что объявление Обамы об отказе участвовать в саммите можно обставить как ответ на соответствующий вопрос прессы. Помощники могли бы помочь делу, "потихоньку намекнув кому-нибудь (из журналистов), что такой вопрос, если бы его задали, повлек за собой интересный ответ".



