В микрорайоне Кучино подмосковного города Железнодорожный погиб 19-летний молодой человек из Пензенской области, который работал в доме на Речной улице. В пятницу около 12 часов дня жители услышали громкий хлопок из помещения на первом этаже подъезда, в котором жил консьерж. От взрыва выбило стёкла, других повреждений в доме не возникло.

Как рассказали местные жители Metro, есть версия, что парень нашёл во дворе пакет и принёс его к себе, чтобы изучить содержимое. Внутри оказалось взрывное устройство, которое сдетонировало, – от полученных травм молодой человек скончался на месте.

– Мы о нём ничего не знаем, только то, что молодой парень, который устроился на работу недавно, – рассказал консьерж из соседнего подъезда. – Что произошло – непонятно. Нам под угрозой увольнения дали команду не покидать свои рабочие места, может, какая-то ясность будет в понедельник.

При этом, по официальной версии, в доме произошёл взрыв бытового газа, хотя в квартирах используются электрические плиты.

– Мы информацию по найденному пакету во дворе не подтверждаем. Говорим только, что произошёл взрыв, предположительно, бытового газа, – сообщил Metro дежурный офицер ГУ МВД по Московской области. – Там до сих пор проводится проверка.

Управление Следственного комитета по Московской области также начало проверку по факту гибели молодого человека, проводятся различные экспертизы.

«Точные причины хлопка будут известны по результатам назначенных исследований, – говорится на сайте ведомства. – По результатам проведённой проверки будет принято процессуальное решение».