Взрыв газа в Иваново привёл к гибели шести человек. Ещё один труп спасатели обнаружили во время работ по разбору завалов. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на представителей региональных управлений СКР и МЧС, под руинами разрушенного дома было обнаружено тело мёртвого мужчины. Отметим, что в результате взрыва газа в Иваново ещё восемь человек были срочно госпитализированы в ближайшие медицинские учреждения.

Напомним, что взрыв жилого дома в Иваново произошёл утром 6 ноября на улице Минской. Согласно предварительным данным, часть 12-квартирного двухэтажного дома обрушилась из-за воспламенения бытового газа, в результате чего и произошла трагедия. Изначально СМИ заявляли о пяти погибших и восьми пострадавших.

В настоящее время спасатели МЧС России уже завершили поисково-спасательную операцию и приступили к аварийно-восстановительным работам на месте взрыва бытового газа в Иваново.

По факту обрушения части дома, повлекшего за собой гибель людей, возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Как сообщается на сайте МЧС, к ликвидации последствий взрыва газа в Иваново привлечено 604 человека и 101 единица техники, в том числе от МЧС России – 544 человека и 77 единиц техники. На месте работают: аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Ивановской области, 110 курсантов Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России, пожарно-спасательные подразделения и другие экстренные службы территориальной подсистемы РСЧС Ивановской области.

Взрыв бытового газа в Иваново: видео с места происшествия