Современный фламандский художник Ян Фабр специально для выставки в Эрмитаже, которая откроется 22 октября, создал ряд новых работ. Всего же посетители смогут увидеть более двух сотен экспонатов.

Идея создания выставка «Ян Фабр: Рыцарь отчаяния – воин красоты» возникла после создания художником временной экспозиции в залах фламандской и голландской школ живописи в Лувре, в Париже. Внук знаменитого энтомолога, Ян Фабр широко использует эстетику животного мира.

- Выставка представляет собой очень сложный диалог художника с большой частью фламандской коллекции Эрмитажа. Фабр — фламандец, и эта выставка для него является продолжением традиции фламандского искусства, - рассказал Metro куратор выставки Дмитрий Озерков, заведующий Отделом современного искусства Государственного Эрмитажа, кандидат философских наук. - Мы помещаем его работы в залы, где выставлены фламандские картины, это движение от Аполлонова зала до Рыцарского зала через всю анфиладу Нового Эрмитажа, которая глядит на Миллионную улицу. Это будет уникальный проект еще и потому, что он очень большой по размеру, большой по количеству новых работ, сделанных специально для Эрмитажа.

К выставке подготовлена большая образовательная программа, включающая демонстрацию фильмов, цикл лекций, мастер-классов и серию публичных дискуссий. Так, например, на экспозиции будет демонстрироваться 8 фильмов, в том числе и фильм-перформанс, снятый в Зимнем дворце с участием художника в июне 2016 года (см.фото).

Выставка проходит под эгидой V Санкт-Петербургского международного культурного форума, проводимого в декабре 2016 года.