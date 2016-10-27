В Интерактивном центре истории Петербургского метрополитена (улица Одоевского, 29) открылась выставка, посвященная сотрудникам подземки и их работе. Выставка приурочена ко Дню работника автомобильного и городского общественного транспорта.

В экспозицию вошли снимки, на которых представлены лучшие работники метро в своих областях и их рабочие места. Фотографии дают зрителям возможность представить, в каких условиях трудятся метрополитеновцы, что их окружает и какие функции на транспортном предприятии они выполняют. Среди них – машинист, диспетчер, медработник, слесарь и даже кузнец.

Уже в день открытия выставка вызвала большой интерес у гостей. Первыми посетителями стали ученики петербургских школ, многие из которых в качестве будущей профессии не прочь выбрать одну из специальностей метрополитена.

Выставка «Лица метро» продлится в Интерактивном центре истории метрополитена до середины ноября 2016 года. Также уже в течение нескольких недель проект «Лица метро» можно увидеть на официальном сайте метрополитена – фото его героев с небольшим рассказом о них публикуются в специальном разделе.